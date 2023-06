Die Lage am Aktienmarkt lässt sich als lethargisch beschreiben. Das spiegelt die Kursentwicklung in den vergangenen Wochen wider. Das Rekordhoch, das der Dax am 19. Mai mit 16.331 Punkten erreicht hatte, liegt derzeit gut 2 Prozent entfernt. Am Mittwoch lag der Dax im frühen Geschäft auf 15.948 Punkten um 0,3 Prozent niedriger. Gegenwärtig spricht wenig dafür, dass die Aktienmärkte in der zweiten Jahreshälfte deutliche Kursgewinne verzeichnen werden. Nach den aktuellen Kommentaren von Marktbeobachtern ist eher das Gegenteil zu erwarten.

Am Dienstag veröffentlichte der frühere Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Jürgen Stark, zusammen mit Werner Krämer, leitender Ökonom von Lazard Asset Management, einen Ausblick, der sich sehr kritisch mit der Rolle der Notenbanken auseinandersetzt. Stark hatte im September 2011 seinen Rücktritt aus der EZB wegen seiner Kritik an den Anleihekäufen mitgeteilt. Nun wirft er den Zentralbanken eine Teilschuld an der aktuell schwierigen Marktlage vor.

„Zentralbanken haben Vertrauen verspielt“

Sie hätten die Märkte glauben lassen, dass die Zinsen bis in das Jahr 2024 auf dem Niveau von 2021 blieben oder vielleicht sogar noch sinken würden. Darauf hätten sich Investoren und Banken verlassen. „Die Zentralbanken haben ein falsches Signal in die Märkte gegeben und sie damit ermutigt, mehr Risiken einzugehen“, sagt Stark. Die Zentralbanken hätten damit Vertrauen verspielt. Nun werde es lange dauern, bis sich die Märkte wieder an die Normalität höherer Zinsen gewöhnt hätten. Anleger würden sich längerfristig mit höheren Inflations- und Zinsniveaus anfreunden müssen, lautet der Ausblick von Stark und Lazard-Volkswirt Krämer. Der Übergang zum neuen Zinsregime sei zudem mit deutlichen Korrekturen an den Märkten verbunden.

Auf schwache Aktienmärkte stellt sich Steven Bell, Europa-Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Columbia Thread­needle, ein. In seinem Kommentar schrieb er am Dienstag von scheinbar guten Voraussetzungen, doch die Aktienmärkte könnten im weiteren Verlauf des Jahres schwächeln. Er rechnet in den USA mit weiteren Zinserhöhungen, damit die Notenbank Fed ihr Inflationsziel von 2 Prozent erreichen und halten könne. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass die Unternehmensgewinne wieder unter Druck gerieten. Nach Ansicht von Bell sind Aktien mit Vorsicht zu genießen. Zwar erwartet er keinen dramatischen Rückgang, schätzt aber die jüngste Rally als übertrieben ein.

Märkte zu selbstgefällig

Die Märkte sind für die leitenden Anlagestrategen der französischen Fondsgesellschaft Amundi offensichtlich zu selbstgefällig und ignorierten die zahlreichen Risiken. Es gebe Anzeichen für eine Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und überhöhten Bewertungen in vielen Bereichen, warnten Vincent Mortier und Matteo Germano am Dienstag. Sie sind nach wie vor vorsichtig hinsichtlich künftiger Unternehmensgewinne, weshalb die beiden Amundi-Strategen bei Aktien und Unternehmensanleihen defensiv bleiben. Grund sei die Verlangsamung des Wachstums. Die amerikanische Wirtschaft werde sich abkühlen.

Der Chefvolkswirt des Bad Homburger Vermögensverwalters Feri, Axel D. Angermann, erwartet in den USA eine echte Rezession. Die scharfe geldpolitische Straffung der Fed zur Eindämmung der hohen Inflation hinterlasse immer deutlichere Spuren in der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Zwar sei die Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze der USA zu begrüßen, doch möglicherweise seien es gerade die damit verbundenen Ausgabenkürzungen des Staates, die den entscheidenden Anstoß für das Rezessionsszenario gäben.

Ähnlich argumentiert Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank: „Die vermeintliche Lösung des Staatsverschuldungsproblems könnte die Märkte sogar eher bremsen. Die USA müssen die Staatskasse wieder auffüllen und dürften im größeren Maßstab Anleihen emittieren.“