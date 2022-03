Ökonom Goodhart im Gespräch : „Die Notenbanken haben sich überschätzt“

Aktualisiert am

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Bild: dpa

Herr Goodhart, Sie haben die Rückkehr der Inflation früh vorhergesagt. Was haben Sie gesehen, was die Zentralbanken nicht gesehen haben?

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Zentralbanken waren zu sehr auf sich selbst konzentriert: Sie haben die lange Zeit sehr niedrige Inflationsrate in Europa und in Amerika vor allem auf ihre eigenen Handlungen und ihre Glaubwürdigkeit zurückgeführt. Aber da haben die Notenbanken sich überschätzt. In Wahrheit war für die niedrigen Teuerungsraten ein nie da gewesener Angebotsschock verantwortlich, wie wir Ökonomen das nennen.

Was verbirgt sich dahinter?