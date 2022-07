Nur noch Parität zum Dollar : „Der perfekte Sturm für den Euro“

Aktualisiert am

Die europäische Gemeinschaftswährung ist so schwach wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ein russischer Gas-Stopp könnte das Dilemma aus hoher Inflation und drohender Rezession verschärfen.

Symbol in Frankfurt: Euro-Skulptur vor dem ehemaligen EZB-Gebäude Bild: AFP

Fast zwanzig Jahre lang ist an den Devisenmärkten für einen Euro mehr als für einen Dollar gezahlt worden. Am Dienstagvormittag endete diese Ära. Im Londoner Devisenhandel erreichte der Dollar die Parität zum Euro; der Wechselkurs betrug genau eins zu eins. Später erholte sich der Euro leicht und es mussten wieder 1,004 Dollar gezahlt werden. Die Parität markiert aber eine Zäsur. Sie ist der Höhepunkt einer monatelangen Euro-Schwäche, die ihren Anfang in einer zögerlichen europäischen Geldpolitik nahm, während zeitgleich die amerikanische Notenbank Fed die Märkte angesichts steigender Inflationsraten früh auf Zinserhöhungen einstellte und diese dann auch umsetzte.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gerät der Euro aber auch von anderer Seite unter Druck. Immer offenbarer wird die Abhängigkeit der europäischen Volkswirtschaften von russischem Gas, insbesondere der wichtigsten europäischen Volkswirtschaft, der deutschen. Zwar belasten steigende Energiepreise auch die Vereinigten Staaten und China. Sie sind aber in weit geringerem Maße betroffen als Europa.