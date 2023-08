Notenbanker-Treffen : Funktioniert die US-Geldpolitik?

Die amerikanische Wirtschaft zeigt sich gesund, die Inflation sinkt, und die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie lange nicht. Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, könnte mit einem guten Gefühl zum traditionellen geldpolitischen Jahrestreffen nach Jackson Hole reisen. Nach elf Leitzinsanhebungen liegt die Kerninflation, die die schwankenden Energie- und Lebensmittelpreise herausrechnet, unter 5 Prozent. Sogar eine weiche Landung der Konjunktur scheint machbar. Auftrag erfüllt, möchte man meinen.

Trotzdem herrscht keine Feierstimmung. Die letzte Meile hin zu der Inflationszielgröße von 2 Prozent könnte schwierig werden. Schlimmer noch: Einige Entwicklungen wecken Zweifel daran, dass der Erfolg in der Inflationsbekämpfung eine Folge der elf Leitzinserhöhungen seit März 2022 ist. Die Fed selbst hängt an der Theorie, dass hohe Zinsen das Wirtschaftswachstum bremsen und dass abgeschwächtes Wirtschaftswachstum die Inflation zügelt. Die Inflation ist zwar tatsächlich zurückgegangen, doch das Wirtschaftswachstum beschleunigte sich sogar im zweiten Quartal und legte danach weiter zu, wenn Frühindikatoren fürs dritte Quartal die Realität spiegeln. Das ist so nicht vorgesehen in den ökonomischen Modellen der Fed. „Die Inflationsdaten kooperieren vorerst, die Wachstumsdaten nicht“, kommentiert Fed-Watcher Tim Duy. Immerhin gibt es alternative Theorien, in denen die Inflation ganz ohne Fed-Anstrengungen gesunken wäre, etwa weil erschütterte Lieferketten repariert wurden oder weil der fiskalische Effekt verraucht ist.

Es wird aber noch komplizierter: Jüngere Entwicklungen zeigen, dass Leitzinserhöhungen sogar Inflation produzieren können. Das brisante Beispiel liefert der amerikanische Immobilienmarkt, der in dieser Woche Finanzmedien eine historische Schlagzeile lieferte: Die Hypothekenzinsen für Immobilienkredite mit fester Zinsbindung über 30 Jahre Laufzeit betragen 7,5 Prozent und nähern sich der 8-Prozent-Marke. Sie sind damit so hoch wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Vor zwei Jahren noch mussten Darlehensnehmer weniger als 3 Prozent berappen.

Die Fed macht Wohnen teurer

Die Steigerung ist gewollt: Seit März 2022 treibt die Fed die Leitzinsen nach oben und im Schlepptau die Hypothekenzinsen. Damit soll generell die Nachfrage gebremst werden und Druck von den Preisen genommen werden. Speziell sollen weniger Leute Häuser kaufen können. Nur: Auf Märkten, auf denen Hypothekenkredite eine wichtige Rolle spielen, lassen hohe Zinsen nicht nur die Nachfrage schrumpfen, weil manchem der Traum vom Eigenheim zu teuer wird. Sie reduzieren auch das Angebot. Personen, die in anderen Zeiten ihr Haus verkaufen würden, um sich zum Beispiel zu vergrößern, verharren nun in ihrer Immobilie, mit schwerwiegenden Folgen: Der Handel mit Gebrauchtimmobilien ist ein wichtiger Faktor für den Immobilienmarkt. Denn gewöhnlich sind neun von zehn verkauften Häusern Gebrauchtimmobilien: Jemand hat darin gewohnt. Neubauten bestimmen gewöhnlich nur zehn Prozent des Marktes, zuletzt allerdings deutlich mehr.

Warum aber zögern Immobilienbesitzer aktuell, ihre Häuser zu verkaufen? Im Normalfall müssten sie nach einem Verkauf selbst in eine neue Immobilie umziehen und den dafür entsprechenden Kaufpreis entrichten. Diesen müssen sie in der Regel mit einem teuren neuen Kredit finanzieren, während ihr günstiger alter Kredit durch den Verkauf abgelöst wird. Das heißt, das neue Haus wird deutlich teurer. Die niedrigen Altzinsen wirken wie goldene Handschellen, die Leute an ihre Immobilien fesseln.