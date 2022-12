Kampf gegen die Inflation : Auch Großbritannien und die Schweiz erhöhen die Zinsen

Aktualisiert am

Um die Teuerung einzudämmen, steigern die britische und die schweizerische Notenbank ihre Leitzins jeweils um einen halben Prozentpunkt. Der Zinsschritt in Großbritannien war dabei nicht unumstritten.

Sitz der Bank of England in London Bild: dpa

Neben der EZB haben am Donnerstag auch die britische und die schweizerische Notenbank die geldpolitischen Zügel weiter gestrafft. Die Bank of England (BoE) hat den Leitzins erwartungsgemäß um einen halben Prozentpunkt auf 3,5 Prozent angehoben. Der Schritt war im geldpolitischen Komitee MPC indes nicht unumstritten. Die Entscheidung fiel mit sechs zu drei Stimmen. Zwei MPC-Mitglieder, darunter die Ökonomin Silvia Tenreyro, wollten den Leitzins nicht anheben, einer plädierte dagegen für eine stärkere Erhöhung.

Nach Ansicht der Mehrheit der Geldpolitiker sind weitere Zinsschritte notwendig, um die gegenwärtig zweistellige Inflationsrate zu bremsen. Im Markt wird erwartet, dass die Zinsen bis Mitte 2024 noch auf 4,5 Prozent steigen werden. Im November ist die Inflationsrate auf der Insel leicht gesunken, von gut 11 Prozent auf 10,7 Prozent.

Dieses erste Signal einer Entspannung der Situation nutzten geldpolitische Tauben, um von weiteren Zinsschritten abzuraten. Matthew Ryan vom Finanzdienstleister Ebury nannte das gespaltene Abstimmungsergebnis eher „taubenhaft“ und die Botschaft der Bank of England unklar.

Höhere Leitzinsen bedeuten steigende Hypothekenzinsen, die in Großbritannien Millionen Haushalte betreffen. „Das ist ein weiterer schmerzhafter Druck für die schon belasteten Schuldner“, sagte Sarah Coles von der Analysegesellschaft Hargreaves Lansdown. Kitty Usher, Chefvolkswirtin des Unternehmerverbands Institute of Directors, hoffte, dass die notwendige Rezession zur Bekämpfung der Inflation so kurz wie möglich werde.

Während die Bank of England sogar von einer fast zweijährigen, wenn auch milden Rezession ausgeht, erwarten andere Ökonomen, dass die Rezession schon Ende 2023 endet. Laut Prognosen der BoE soll die Inflationsrate von Mitte 2023 an stark sinken und 2024 und 2025 sogar leicht unter die Zielmarke von 2 Prozent fallen.

Der Schweizer Leitzins steigt um 0,5 Prozentpunkte

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 1,0 Prozent erhöht. „Damit wirken wir dem erhöhten Inflationsdruck und einer weiteren Verbreitung der Teuerung entgegen“, sagte der SNB-Präsident Thomas Jordan auf einer Pressekonferenz. Das Ende der Fahnenstange dürfte aber noch nicht erreicht sein: „Es ist nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten“, sagte Jordan.

In der Schweiz ist die Inflationsrate mit zuletzt 3,0 Prozent zwar deutlich niedriger als in der Eurozone und in den Vereinigten Staaten. Die Teuerung liegt aber immer noch klar oberhalb der Spanne von 0 bis 2 Prozent, die die SNB mit Preisstabilität gleichsetzt. Die Notenbank prognostiziert für das kommende Jahr eine Inflation von 2,4 Prozent und für 2024 von 1,8 Prozent. Für das laufende Jahr kalkuliert sie mit einer durchschnittlichen Teuerung von 2,9 Prozent.

Das im Juni eingeläutete und im September vollzogene Ende der Negativzinsen in der Schweiz hat Folgen für den Banknotenumlauf. Dieser ist seit Juni um 10 Prozent gesunken, nachdem er sich in den 15 Jahren zuvor auf 91 Milliarden Franken mehr als verdoppelt hatte. Die starke Zunahme führte SNB-Vizepräsident Martin Schlegel darauf zurück, dass Unternehmen und Privatpersonen in Zeiten großer Unsicherheit wie der Finanzkrise und der Corona-Pandemie sowie infolge der Negativzinsen vermehrt Bargeld gehortet hätten. Gefragt waren vor allem 1000er- und 200er-Noten. Nach der Zinserhöhung im Juni seien Banknoten im Wert von 10 Milliarden Franken zurückgeflossen, darunter 1000er-Noten im Wert von 7,7 Milliarden Franken. Schlegel erwartet, dass sich dieser Rückgang fortsetzen wird.