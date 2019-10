Entscheidung der Notenbanken : Brasilien senkt den Leitzins, Japan wartet noch

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins um einen halben Punkt auf ein Rekordtief von fünf Prozent gesenkt, dagegen ließ die japanische Notenbank ihre Zinspolitik unverändert, signalisierte aber für die Zukunft Zinssenkungen.

Die Entscheidung der neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der brasilianischen Zentralbank sei einstimmig gewesen, teilte diese am Mittwoch mit. Die meisten Ökonomen hatten mit einer Zinssenkung in dieser Größenordnung gerechnet. Es war die dritte in Folge. Die Währungshüter deuteten angesichts der niedrigen Inflation eine weitere Reduzierung des Leitzinses in näherer Zukunft an.

Japaner bereit zu Zinssenkungen

Die japanische Notenbank ließ ihre Zinspolitik dagegen wie erwartet unverändert. Sie beließ am Donnerstag ihr Ziel für den kurzfristigen Zinssatz bei minus 0,1 Prozent und bekräftigte ihr Versprechen, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bei um die 0 Prozent zu halten. Die Bank von Japan (BOJ) änderte jedoch ihren Ausblick, um ihre Bereitschaft deutlicher zu machen, die Zinsen bei Bedarf weiter zu senken. Damit trug sie Sorgen Rechnung, dass die weltwirtschaftlichen Risiken die fragile Erholung in Japan abwürgen könnten.

Die Notenbank geht nun davon aus, dass die kurz- und langfristigen Zinsen solange wie nötig auf dem derzeitigen oder einem niedrigeren Niveau bleiben. Bislang war ihre Sprachregelung, die derzeitigen ultra-tiefen Zinsen über einen längeren Zeitraum beizubehalten, mindestens bis zum Frühjahr 2020. „Die BOJ wollte die Erwartungen des Marktes aufrecht erhalten, dass eine weitere Lockerung noch möglich ist“, sagte Masaaki Kanno, Chefökonom bei Sony Financial Holdings. „Das bedeutet im Grunde genommen, dass die BOJ bereit wäre, die Zinsen zu senken, wenn sich das globale Umfeld verschlechtert.“

Mehr zum Thema 1/

Zuvor hatte die amerikanische Notenbank angesichts der Konjunkturabkühlung in den Vereinigten Staaten den Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt. Sie kappte den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen weiteren Viertelpunkt – auf die neue Spanne von 1,5 bis 1,75 Prozent. Als Hauptgrund dafür galten die vom Zollstreit ausgelösten Unsicherheiten im internationalen Handel. Die Fed deutete nun aber eine Pause an.