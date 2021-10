Notenbanken : Vor dem Ende der Geldflut

Derzeit genügt ein einzelnes Wort, um Anleger und Notenbanker in Aufregung zu versetzen. Die Rede ist vom sogenannten Tapering, einem englischen Begriff, der eine eigentümliche Karriere hinter sich hat. Die wörtliche Übersetzung bedeutet in etwa „Reduzierung“ und war lange Zeit vor allem in der Welt des Sports zu Hause. Ausdauersportler gehen üblicherweise wenige Tage vor dem Wettkampf in eine Phase des Tapering über: Sie reduzieren dann ihre Trainingseinheiten, damit der Körper ausgeruht in den Wettbewerb starten kann.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wie es der Begriff in die Welt der Notenbanken schaffte, ist nicht bekannt. Doch zumindest eine Parallele drängt sich geradezu auf: Auch in der Geldpolitik ist Ausdauer gefragt. Und ähnlich wie Marathonläufern steht auch den Notenbanken in diesen Tagen ein langwieriger Wettkampf bevor: Es geht um die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für den allmählichen Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik, was ganz konkret eben auch etwas mit einer Reduzierung (also mit „Tapering“) zu tun hat – nämlich mit der Drosselung ihrer Anleihekäufe.