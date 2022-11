Notenbankchefs im Interview : „Inflation ist bei den Deutschen eine der größten Sorgen“

Die Notenbankchefs von Spanien und Deutschland sprechen über den Blick in beiden Ländern auf Inflation und steigende Zinsen, mögliche Risiken an den Immobilienmärkten – und ihre Pläne für weitere Zinserhöhungen.

Herr Nagel, Herr Hernández de Cos, die EZB hat die Zinsen jetzt um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht. Stimmen Sie darin überein, dass die EZB die Zinsen weiter anheben muss?

Gerald Braunberger Herausgeber. Folgen Ich folge Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nagel: Der Beschluss des EZB-Rats in der Oktober-Sitzung war sehr wichtig in einer Situation, in der die Inflation im Euroraum bei 10,7 Prozent liegt – was viel zu hoch ist. Ich bin überzeugt davon, dass dies nicht das Ende der Zinserhöhungen ist. Es ist immer noch ein langer Weg. Denn die Inflation ist hartnäckig. Wenn wir sie überwinden wollen, muss die Geldpolitik noch hartnäckiger sein.