Aktien für Anfänger : Nicht kapitulieren, sondern weiter am Aktienmarkt investieren!

Geld verlieren macht keinen Spaß. In den vergangenen Monaten war es schwierig, am Aktienmarkt keine Verluste einzufahren. Dax und M-Dax sind seit ihren im Januar 2022 beziehungsweise im August 2021 erreichten Rekordhochs um mehr als 20 Prozent eingeknickt. Russlandkrieg und drohender Gas-Stopp, hohe Inflation und Zinswende, neue Lockdowns bald nicht nur in China und eine Rezession – dieser nicht nur in der Wirtschaft Angst und Schrecken verbreitende Mix ist auch für die Kurse der meisten Aktien Gift.

Die Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt scheint denn auch zum Verzweifeln oder zum Wegschauen – je nachdem, in welchem Stadium man als Anleger sich gerade befindet. Aufgeschreckt aus der Lethargie wird man dann jedoch mit Superlativen, die gerade auf die gesenkten Anlegerhäupter nur so niederprasseln: Die grassierende Inflation sei die höchste seit 40 Jahren, und der Aktienkurseinbruch sei vergleichbar mit einer Finanzkrise. Solche Parallelen flößen Angst ein. Bisher halten Privatanleger aber ihre Anlagen weitgehend durch und kaufen über Sparpläne sogar Wertpapiere hinzu, wie nicht nur die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka berichtet.