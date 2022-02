Hoffnung für Sparer : Neuer Ton der Banken zum Thema Negativzinsen

Die ersten Bankvorstände ändern offenbar den Ton zum Thema Verwahrentgelte, Guthabengebühren und Negativzinsen für Sparer. Noch vor einer Woche hatten viele Banken sich sehr zurückhaltend zu der Frage geäußert, ob sie ihrerseits die Negativzinsen für Sparer abschaffen wollen, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Negativzinsen für Banken abschafft. Die Frage könne man dann noch mal stellen, wenn es soweit sein wird, hatte etwa die Commerzbank mitgeteilt.

Jetzt am Donnerstag hat Commerzbank-Vorstandsmitglied Bettina Orlopp sich zumindest ein wenig verbindlicher geäußert. ,„Wenn es jetzt auch im Euroraum zu Zinserhöhungen kommt, werden wir peu à peu das Guthabenentgelt anpassen“, sagte sie. Zunächst müsse aber abgewartet werden, welchen Kurs die Europäische Zentralbank (EZB) einschlage.

ING-Vorstandschef Nick Jue sagte im „Handelsblatt“ sogar: „Sobald die Europäische Zentralbank sich von ihrer Minuszinspolitik verabschiedet, werden wir keine Verwahrentgelte für Privatkunden mehr erheben, das ist ein Versprechen.“ Die Bank hatte sich gleichfalls bislang auf die Position gestellt, es sei noch zu früh, um diese Frage zu klären.

Viele Volkswirte rechnen angesichts der anhaltend hohen Inflation inzwischen mit einer Zinswende im Euroraum im laufenden Jahr. Jue geht davon aus, dass die EZB ihre Geldpolitik so straffen wird, dass die Minuszinsen für Banken im ersten Quartal 2023 der Vergangenheit angehören könnten. „Das wäre dann der Zeitpunkt, an dem wir die Verwahrentgelte für unsere Kunden streichen würden“, sagte der ING-Deutschland-Chef. Die Direktbank verlangt derzeit von 50.000 Guthaben je Konto ein sogenanntes Verwahrentgelt von ihren Kunden.

Der Genossenschaftsverband, der Volks- und Raiffeisenbanken in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern und Baden-Württemberg vertritt, rechnet ebenfalls nicht damit, dass die Institute Verwahrentgelte auf Dauer beibehalten werden. „Keine Bank hat ein ureigenes Interesse an diesen Verwahrentgelten“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbandes, Siegfried Mehring, am Freitag in Neu-Isenburg. Er rechne damit, dass das zurückgedreht werde, wenn sich die Zinslandschaft verändert habe. „Vom Grundsatz her würde ich das erwarten“, sagte Mehring. „Aber im Moment spekulieren wir noch über die Zinswende, noch haben wir das Negativzinsumfeld.“

Manche Banken kündigen glasklar an, dass sie mit dem Tag, an dem die EZB ihre Negativzinsen abschafft, auch von ihren Kunden keine mehr erheben wollen. Josef Paul, der ehemalige Chef der Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee, der zu den Pionieren der Negativzinsen in Deutschland gehörte, sagte: „Wenn die EZB die Negativzinsen beendet, dann stellen wir gleichzeitig die Berechnung des Verwahrentgelts ein.“ Auch die Deutsche Skatbank in Thüringen, ein anderer Negativzinspionier, hat angekündigt, Erleichterungen der EZB bei den Negativzinsen an die Kunden weitergeben zu wollen. Und die Sparkasse Leipzig teilte mit, steige der EZB-Einlagensatz auf null, dann werde kein Verwahrentgelt mehr erhoben.

Hans-Peter Burghof, Bankenprofessor in Stuttgart, meint, die Banken würden die Negativzinsen eigentlich „mit Kusshand“ beerdigen. Der Ärger mit Kunden und die Rechtsrisiken seien schließlich groß. Aber das Ende der Banknegativzinsen komme nicht unbedingt mit dem Schritt der EZB, sondern wenn die Banken selbst wieder attraktive Anlagemöglichkeiten für ihre Gelder fänden.

Wie aus einer Auswertung des Verbraucherportals Biallo hervorgeht, verlangen mittlerweile 561 Banken und Sparkassen in Deutschland von Privatkunden Negativzinsen; 581 sind es bei Firmenkunden. Die Zahl ist seit dem Jahr 2014 über die Jahre bis auf diesen Höchststand gestiegen, zuletzt schwächte sich der Anstieg jedoch etwas ab. Für Sparer gab es anfangs sehr hohe Freibeträge. Im Laufe der Zeit wurden die allerdings immer weiter herabgesetzt. Aus der Auswertung von Biallo geht hervor, dass diese aktuell mehrheitlich bei 50.000 Euro oder weniger liegen, allerdings mit einer hohen Dunkelziffer. Knapp 14 Prozent aller Banken gewähren aber mittlerweile einen Freibetrag von nur noch 10.000 Euro oder weniger.