Neuer Dachfonds : Investieren in 200 Start-ups auf einmal

Sie waren die Start-ups, als es das Wort noch nicht in der deutschen Sprache gab. Die zahlreichen hoch rentablen kleinen und mittelgroßen Unternehmen, von denen viele in den Nachkriegsjahren zwischen 1950 und 1970 gegründet wurden und die Deutschland zu dem gemacht haben, was es heute ist: die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Kann Deutschland diese wirtschaftliche Stärke halten, die großen Wohlstand für weite Teile der Bevölkerung verspricht? Morgen könnte alles ganz anders aussehen. So manches ehedem glanzvolle Unternehmen hat seinen Zenit überschritten, tut sich schwer mit der Digitalisierung, mit Innovationen, mit der Konkurrenz aus Fernost. Einige davon werden in den nächsten Jahren verschwinden. Und die jungen Firmen, die das Land in Zukunft weiterbringen wollen, brauchen Geld. Mancher sagt: viel mehr, als ihnen zur Verfügung steht.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. Folgen Ich folge

Die gute Nachricht: Es tut sich was. 2021 floss so viel wie noch nie in deutsche Start-ups. Knapp 17,4 Milliarden Euro waren es nach Berechnungen der Berater von EY, nach 5,3 Milliarden Euro im Jahr 2020. Um international konkurrenzfähig zu bleiben, seien aber jedes Jahr 100 Milliarden Euro nötig. Das sagt der bekannte Investor Klaus Hommels. Die ambitionierte 100-Milliarden-Euro-Zielmarke hat Hommels nicht gesteckt, weil die Zahl so schön ist. Sie ist das Ergebnis einer Analyse, die er gemeinsam mit den Unternehmensberatern von McKinsey vorgenommen hat. 12.000 Wachstumsfirmen und 150 Superstars, also besonders erfolgreiche Neugründungen, sind demnach als Fundament für künftiges Wachstum nötig, vier Millionen Arbeitsplätze würden diese Firmen schaffen. Gerade im Bereich Technologie fehlt es dieser Rechnung zufolge jedoch an Geld, um es mit der Konkurrenz aus den USA und Asien aufnehmen zu können.