Technische Analyse : Noch nicht auf das Ende der Baisse-Bewegung setzen

Der Dax steckt im Vergleich der internationalen Aktienindizes in einer relativen Schwäche fest. Das sollte auch bis ins Schlussquartal so bleiben. In den nächsten Wochen liegt aber der Eintritt in einen Trading-Markt vor.

Nachdem die Baisse-Bewegung seit Januar 2022 an den internationalen Aktienmärkten für eine Korrektur der hohen (Aktien-)Bewertungen gesorgt hat, ist es im dritten Quartal zu einer Baisseabschwächung gekommen, so dass bisher – im historischen Vergleich – eine „moderate“ Baisse vorliegt. Mit Blick auf das vierte Quartal sollten die hohen Energiepreise und Inflationsraten sowie die (notwendige) restriktive Geldpolitik, die weiter steigenden Anleiherenditen und die rezessiven Wirtschaftstendenzen mit den negativen Auswirkungen auf die Gewinnerwartungen der Unternehmen im Fokus stehen.

Da in früheren „zyklischen“ Baissen der Eintritt in eine Bodenformation oder der Start einer neuen technischen Hausse erst am Ende des (Leit-)Zinserhöhungszyklus’ und während einer Rezession aufgetreten sind, wäre es zu früh, bereits auf das Ende dieser Baisse-Bewegung zu setzen. Der S&P 500 hat innerhalb seines intakten Baisse-Trends zunächst einen schwankungsintensiven Trading-Markt etabliert, der auch in den kommenden Monaten des Jahres 2022 anhalten sollte. Der Nikkei 225 befindet sich mit dem Rückenwind des sehr schwachen Yens in einer mittelfristigen Erholung. Der Euro Stoxx 50 und der Dax sind jeweils in mittelfristige Trading-Märkte hineingelaufen, so dass dort „mentale Sicherungsstopps“ bei 3290 und 12 300 sinnvoll sind.