Kryptowährungen : Neue Regeln für den Bitcoin

In allen möglichen Ländern kümmern sich Regulierer jetzt um Kryptowährungen. Die Branche ist nicht per se dagegen, sieht Probleme aber im Detail.

Die Welt der Kryptowährungen bangt, denn das fröhliche Dasein weitgehend ohne Regeln nähert sich dem Ende. Politiker und Regulatoren arbeiten an neuen Paragraphen und Vorschriften. Gleichzeitig empören sich die Fans von Kryptowährungen über so manchen geplanten staatlichen Eingriff. Und versuchen, unliebsame Regeln abzuwehren.

Nun ist die Welt auch bisher nicht ganz unreguliert, einige wenige Paragraphen gibt es schon. In Deutschland benötigen Unternehmen etwa eine Kryptoverwahrlizenz, wenn sie ihren Kunden Bitcoin, Ether und Co. anbieten. Erst diese Woche hat die Commerzbank als erste große Bank in Deutschland einen Antrag dafür bei der Bafin eingereicht. Außerdem sieht die europäische Geldwäscherichtlinie vor, dass Kryptobörsen die Identität ihrer eigenen Kunden verifizieren müssen. Doch die Regeln sind löchrig, vor allem weil sie oft nur für einzelne Länder gelten.

Einheitliche Regeln in der EU

Jetzt dreht sich der Wind. Solange es keine gemeinsame weltweite Regulierung gebe, könne man Geldwäsche und illegale Finanzierung von Terror nicht vollständig ausbremsen, warnte etwa die indische Finanzministerin Nirmala Sitharaman diese Woche in einem Gespräch auf der Konferenz des Internationalen Währungsfonds. Nun ist es weltweit aber schwierig, dass alle Länder einer gemeinsamen Regulierung zustimmen.

Deshalb sollen zumindest innerhalb der Europäischen Union bald einheitliche Standards herrschen. Sie will in den nächsten Monaten ein einheitliches Regelwerk vorstellen. Ziel ist es, einen rechtlichen Rahmen für Kryptoanlagen zu schaffen. Dazu sucht sie Antworten auf Fragen wie: Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, um Kryptoprodukte anzubieten? Wie kann man Anleger am besten schützen? Welche Rechte haben sie, wenn ihre Bitcoin bei einem Hackerangriff gestohlen werden? Wer ist für die Aufsicht zuständig – die deutsche Bundesanstalt für Finanzaufsicht oder die europäische Wertpapieraufsicht? Bei diesen Regeln geht es nicht nur um den Bitcoin, sondern um Tausende andere Kryptoanlagen.

Das Vorhaben der EU läuft in zwei Initiativen: Da ist erstens die sogenannte „Markets in Crypto-Assets Regulation“-Initiative, kurz MiCA. Zweitens soll eine weitere Initiative dafür sorgen, dass Transaktionen von Kryptowährungen besser kontrolliert und so Geldwäsche vorgebeugt werden soll. Im Wirtschaftsausschuss des Europäischen Par­laments haben Politiker die neuen Regeln entworfen. Nun steht der finale Schritt im Pro­zess der Gesetzgebung an. Nächstes Jahr sollen die Regeln in Kraft treten.

Ein Vorschlag sorgt dabei für besonders viel Diskussion. Es geht dabei um jene Konten, auch Wallets genannt, die außerhalb von offiziellen Kryptobörsen existieren. Dort muss man sich nicht mit seinem Namen registrieren, sondern bekommt nur eine Art Kennnummer. Es ist dadurch sehr schwer nachzuvollziehen, welche Person hinter einer Überweisung steht. Und das stört viele Regulatoren und Aufseher. Schließlich erschwert das, kriminelle Aktivitäten aufzudecken.

Protest der Kryptofans

Viele Kryptofans wehren sich gegen diese geplante Regelung. Für sie widerspricht sie der Grundidee von Bitcoin und Co. Die Kryptowährungen sollen schließlich ein dezentrales Finanzsystem ermöglichen, in dem keine Behörden oder große Institutionen wissen, wem und wohin sie ihr Geld schicken. Außerdem fürchten sie, dass diese Regel Kryptobörsen und Start-ups verschrecke. Sie werfen jenen Politikern, die für dieses Verbot stimmen, vor, dass sie die Folgen nicht vollkommen verstehen würden.