Kreditvermittler : Neue Konkurrenz für Interhyp und Dr. Klein

Im Markt der Kreditvermittler dominieren in Deutschland Interhyp und Dr. Klein – jetzt entsteht nach F.A.Z.-Informationen eine neuer Herausforderer: Drei der größten zehn Anbieter schließen sich zusammen: Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb fusionieren unter Ägide des Private-Equity-Hauses Nordic Capital zu einer neuen Gesellschaft namens Bilthouse. Zusammengenommen beschäftigen sie 360 Vertriebler und betreiben 130 Filialen – und sie sollen in beider Hinsicht wachsen.

„Die Anzahl der Berater und die Anzahl der Geschäftsstellen sollen ausgebaut werden“, sagte der künftige Bilthouse-Vorstandsvorsitzende Tomas Peeters der F.A.Z. Er ist Chef von Baufi24 und soll diesen Posten in Personalunion behalten – ebenso wie die Managements der anderen Gesellschaften weiterbestehen sollen, mit den bestehenden Marken. „Wir glauben, dass wir mit einer Mehr-Marken-Strategie mehr Kunden erreichen“, sagte Peeters. Nordic Capital erwirbt eine Mehrheit an Bilthouse – und bringt zusätzlich als Anfangsinvestition 30 Millionen Euro in die Holding ein, die der Expansion dienen sollen. Der eigentliche Kaufpreis bleibt geheim.

Vermittler durchforsten Bankenangebote

Kreditvermittler vergleichen Angebote von Finanzinstituten und wählen die nach ihrer Recherche besten für ihre Kunden aus. Nordic Capital sieht Hüttig & Rompf als Nummer drei auf dem Markt und Baufi24 als Nummer vier. Das Trio einschließlich Creditweb vermittelt momentan nach eigenen Angaben in Summe 5 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen – in einem Markt, dessen Volumen mit 284 Milliarden Euro angegeben wird. Für Dr. Klein vermittelten nach dessen Angaben im vergangenen Jahr 700 Finanzberater ein Kreditvolumen von 9,9 Milliarden Euro. Interhyp gibt sein Volumen mit 34,2 Milliarden Euro an – wobei Schätzungen zufolge möglicherweise weniger als die Hälfte auf das Geschäft mit privaten Endkunden entfallen.

Aus Sicht von Private Equity fällt die Transaktion in zweierlei Hinsicht auf: Zum einen steigt Nordic Capital erstmals im deutschsprachigen Raum – DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz ) – ins Segment der Finanzdienstleister ein. „Bilthouse ist die erste Financial-Services-Investition von Nordic Capital in der DACH-Region, einem Markt mit viel Potenzial an der Schnittstelle zwischen Finanzdienstleistungen und Technologie“, sagt Rainer Lenhard, Partner bei Nordic Capital und dort Ko-Leiter für diese Region. Zum anderen übernehmen Finanzinvestoren in der Regel ein Unternehmen oder seltener auch einmal zwei, welche dann fusioniert werden. Gleich drei im Zuge einer Transaktion zusammenzulegen ist ungewöhnlich.

Gesellschaften ergänzen sich in ihren Stärken

Die Gesellschaften ergänzen sich nach Ansicht des Erwerbers in ihren Stärken: Baufi24 in der Online-Vermittlung, Hüttig & Rompf in der persönlichen Beratung, Creditweb im Vertriebspartnernetz und Anschlussfinanzierungen. Bilthouse soll technische Verbundvorteile (Synergien) etwa durch gemeinsame Plattformen für den Vergleich der Konditionen bieten und stark auf Digitalisierung setzen. Bilthouse soll Kreditangebote von eintausend Banken durchforsten. Die insgesamt 700 Mitarbeiter – neben 360 Vertrieblern sind das einhundert IT-Leute und 240 weitere Beschäftigte – sollen von den gewohnten Standorten aus weiterarbeiten. Baufi24 sitzt in Hamburg, Hüttig & Rompf in Frankfurt, Creditweb in Köln.

Mehr zum Thema 1/

Außerhalb der deutschsprachigen Region ist Nordic Capital in Finanzdienstleistungen schon aktiv, hat momentan sechs Unternehmen aus dem Sektor im Portefeuille, darunter den Kreditvermittler Sambla Group, das Forderungsmanagement-Unternehmen Intrum und die digitalen Privatkundenbanken Nordax und Bank Norwegian. In Deutschland ist der Investor vor allem über Beteiligungen an Medizingesellschaften aufgefallen, unter ihnen der Rollstuhlhersteller Sunrise Medical, der Dienstleister GHD und Pflegeheimbetreiber Alloheim.