Das Chaos ist in vielen Geldbörsen eingezogen. Da sind die Münzen und Scheine, die unverzichtbar sind, weil viele Geschäfte immer noch keine Karte akzeptieren. Da ist die EC-Karte mit Maestro-Logo, die in dieser Form von Juli an gar nicht mehr ausgegeben wird. Und statt der EC-Karte ist da nun auch immer öfter eine neue Debitkarte, die viele Banken derzeit ihren Kunden geben. Diese Karte sorgt immer wieder für Verwirrung, weil viele nicht so genau wissen, welche Funktionen sie eigentlich hat.

Eigentlich, so die Idee, soll sie die Eigenschaften einer klassischen EC-Karte und einer Kreditkarte vereinen und somit überall einsetzbar sein. In vielen Fällen funktioniert das auch ganz gut, man kann damit etwa online Kleider kaufen oder Flüge buchen. Und auch das Bezahlen im Geschäft ist damit möglich, sofern das Geschäft Visa und Mastercard akzeptiert. Nur wenn es um die Hinterlegung einer Kaution geht, etwa für einen Mietwagen oder ein Hotel, klappt es mit dieser Karte oft nicht.