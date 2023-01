Neobroker und das Tagesgeld : Das Wettrennen um die besten Zinsen

Aktualisiert am

Die Banken geben die höheren Zinsen der EZB nur sehr zögerlich an Sparer weiter. Jetzt stoßen die Neobroker in die Lücke, die eigentlich auf ETF und Sparpläne spezialisiert sind. Lohnen sich die neuen Angebote?

Deutschlands Banken sind nicht übermäßig bemüht, die höheren Zinsen der EZB an die Sparer weiterzugeben. Bild: dpa

Sie sind angetreten, modernen Sparer die Geldanlage in ETF und Aktien nahezubringen – jetzt aber sorgen sie mit vergleichsweise hohen Zinsen auf biederen Tagesgeldkonten für Aufmerksamkeit: Nach Trade Republic hat mit Scalable Capital jetzt schon der zweite sogenannte Neobroker ein Konto aufgelegt, dessen Zinssatz den vieler Banken übersteigt.

Es geht dabei um die sogenannten Verrechnungskonten. Das sind jene Konten fürs Wertpapierdepot, auf denen das gerade nicht investierte Geld eines Anlegers steht. Dort zahlt Scalable jetzt für Beträge bis 100.000 Euro immerhin 2,3 Prozent. Allerdings nur an Kunden des Programms „Prime plus“ – für das ist eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro im Monat fällig.

Vor drei Wochen hatte Trade Republik eine ähnliche Werbeaktion mit 2 Prozent Zinsen auf seinem Verrechnungskonto begonnen. Scalable wirbt jetzt mit dem Slogan „Deutschlands höchster Zins“.

Kein echtes Tagesgeldkonto

Auf den Spitzenplatz in den Internetvergleichstabellen beispielsweise beim Verbraucherportal Biallo wird das neue Angebot trotzdem nicht kommen: „Da es sich nicht um ein echtes Tagesgeldkonto handelt, sondern um ein Verrechnungskonto, das an die Depoteröffnung geknüpft ist, werden wir Scalable wie auch Trade Republic nicht in unserem Tagesgeld-Vergleich listen“, heißt es dazu bei Biallo. Es handele sich um ein eigenes Angebot über die angeschlossene Partnerbank Baader.

Im Prinzip funktioniere es wie bei Trade Republic mit dem Verrechnungskonto, das für Geldein- und -auszahlungen an das Depotkonto angeschlossen sei; allerdings nicht wie bei Trade Republic über ein Treuhandsammelkonto, sondern als separates Verrechnungskonto jeweils pro Kunde, das nur im Modell „Prime plus“ für 4,99 Euro im Monat nutzbar sei.

„Die Banken geben die höheren EZB-Zinsen nur sehr zögerlich an ihre Kunden weiter – wir als Neobroker agieren da jetzt viel entschlossener“, sagte Scalable-Gründer Erik Podzuweit der F.A.Z. Hauptziel des Unternehmens sei es aber natürlich, den Kunden eine Plattform für die Geldanlage in ETF und Sparpläne anzubieten.

„Wir raten ihnen aber, drei bis vier Monatsgehälter für Notfälle in Cash zu halten“, sagte Podzuweit. Auch für dieses Gelder wolle man Kunden ein attraktives Angebot machen: „Langfristig halten wir die Geldanlage in ETF für die sinnvollste Sache – auch wenn das zurückliegende Jahr vielleicht ein schlechtes Beispiel war.“

Max Herbst, der für die FMH-Finanzberatung Zinskonditionen vergleicht, meinte: „Warum nicht – wenn die EZB 2 Prozent Einlagenzins zahlt und man dem Kunden 2 oder 2,3 Prozent zahlt, dann ist dies ein extrem gutes Marketing-Angebot.“ Wenn man die Kosten für „Prime plus“ bei Scalable abziehe, sei das Angebot ab einem Anlagebetrag von 20.000 Euro besser als die sonst angebotenen 2 Prozent. „Und wer 100.000 Euro anlegen will und auch schon immer überlegte, mit Wertpapieren zu arbeiten, für den ist es ein Superangebot“, meinte Herbst.

Man müsse aber auch wissen, dass die variablen Zinsen dort jederzeit wieder gesenkt werden könnten. Bei klassischen Neukundenangeboten von Banken dagegen seien sie oftmals für einige Zeit garantiert. „Es wird ein interessantes Wettrennen werden, wer die besten Zinsen bietet und am meisten Neukunden wirbt, denn nur darum geht es“, meinte Herbst: „Dem Anleger kann es Recht sein.“

Und Horst Biallo von der gleichnamigen Plattform meinte: „Die EZB wird die Leitzinsen Anfang Februar und Mitte März voraussichtlich um je weitere 0,5 Prozentpunkte auf dann 3,5 Prozent anheben. Das dürfte einen weiteren Schub für die Tagesgeldzinsen bringen – wir rechnen bis zum Frühjahr in der Spitze mit einer Drei vor dem Komma beim Tagesgeld.“

Spanische Bank führt Tagesgeldvergleich an

Ganz oben in der Tagesgeldvergleichstabelle von Biallo steht derzeit die Suresse Direkt Bank mit 2,2 Prozent. Das Geld ist dort allerdings nicht durch die deutsche, sondern die spanische Einlagensicherung abgedeckt. Die Zinshöhe ist bis Ende Mai garantiert. Die ING mit deutscher Einlagensicherung bietet 2 Prozent, aber nur für Neukunden, auf vier Monate garantiert.

Die Consorsbank zahlt 2,1 Prozent, für sechs Monate garantiert. Das Institut ist über den Mutterkonzern BNP Paribas über die französische Einlagensicherung abgesichert und über die deutsche Niederlassung zusätzlich freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken.

Auch die Autobanken stehen aktuell relativ weit oben in den Tagesgeld-Rankings: Die Opel-Bank beispielsweise bietet 2,1 Prozent für Neukunden, auf drei Monate garantiert. Und die Renault Bank direkt zahlt 2 Prozent für Neukunden, garantiert für drei Monate – und immerhin noch 1,4 Prozent auch für Bestandskunden.