Regulierung : Börsenaufsicht gegen Neobroker

Alle dreißig Jahre scheinen technische Neuerungen den Börsenhandel grundlegend zu verändern. Von der Telegrafie, über den Börsenticker und das Telefon, den Computer oder Direktbanken und das Internet in den Neunzigern. Jedes Mal wurde der Handel schneller, voluminöser und liquider. Seit einigen Jahren sind es die Smartphone-Apps der sogenannten Neobroker, die nicht nur mehr Menschen dazu bewegen zu handeln, sondern auch schneller und öfter.

Doch das Geschäftsmodell steht in der Kritik. Dieses beruht darauf, dass das Handeln nicht nur einfach, sondern vor allem (fast) kostenlos ist. Denn die Neobroker verkaufen gleichsam das Orderaufkommen an größere Handelshäuser (Market Maker) weiter. Der in Amerika wichtigste Neobroker Robinhood erzielt damit mehr als drei Viertel seines Umsatzes. Doch jetzt liegt ein Verbot dieser sogenannter Payment for Order Flows (PFOF) „auf dem Tisch“. Das sagte Gary Gensler, Chef der amerikanischen Börsenaufsicht SEC, am Montag dem Finanzmagazin Barron’s. Um knapp 7 Prozent fiel darauf an der Nasdaq der Aktienkurs Robinhood und auch der Aktienkurs des Online-Brokers Charles Schwab büßte mehr als 3 Prozent ein.