Zahlen fürs Ersparte : Negativzinsen vom ersten Euro an

Die Alternative Bank Schweiz war einer der Pioniere der Negativzinsen in Europa. Jetzt senkt sie ihren Freibetrag dafür auf null Euro. Wird es auch in Deutschland schon bald darauf hinauslaufen?

Große Banken in Deutschland wie die Commerzbank und die Postbank haben zuletzt damit für Aufsehen gesorgt, dass sie ihre Freibeträge für Negativzinsen auf 50.000 Euro gesenkt haben. Auf einmal sind viel mehr Bankkunden als früher von diesem Phänomen betroffen. Eine kleine Bank in der Schweiz aber geht jetzt noch weiter: Die Alternative Bank Schweiz senkt zum 1. August ihre Zinsen und stellt das System so um, dass praktisch alle Konten künftig vom ersten Euro an mit Negativzinsen belastet werden.

Für deren Höhe gibt es dann allerdings eine Staffelung. Bis zu Beträgen von 50.000 Franken werden 0,25 Prozent verlangt, darüber 0,75 Prozent. Für 1000 Franken Guthaben zahle der Kunde 2,50 Franken im Jahr, bestätigte ein Sprecher. Damit ist die Bank die erste in der Schweiz, die so etwas macht.