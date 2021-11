Hinnehmen oder Bank wechseln? : Wie Bankkunden auf verschärfte Negativzinsen reagieren

Deutschlands Banken ziehen die Zügel an: Die Freibeträge für Negativzinsen sinken noch mal bei vielen Instituten. Die Direktbank DKB hat die Grenze gerade auf 25.000 Euro gesenkt, nachdem sie erst im September von 100.000 auf 50.000 Euro runtergegangen war. Seit Monatsanfang liegt die Grenze beim Direktbank-Marktführer ING jetzt bei 50.000 Euro, wie auch bei Commerzbank und Postbank.

Nachdem die Banken lange argumentiert hatten, Negativzinsen, Guthabengebühren und Verwahrentgelte träfen nur eine sehr überschaubare Gruppe vermögender Privatkunden mit sehr Einlagen, gleichsam „die Reichen“, kann inzwischen keine Rede mehr davon sein.

Aber wie reagieren die Menschen? Eine Studie hat sich jetzt auf Grundlage einer Umfrage damit befasst. Sie stieß auf immer noch wenig Verständnis der Bankkunden für dieses bei Geschäftsbanken seit 2015 zu beobachtende Phänomen: dass Leute, die ihrer Bank für einige Zeit ihr Geld überlassen, dafür auch noch zahlen sollen.

79 Prozent erwägen einen Bankwechsel

In der repräsentativen Online-Umfrage, vom Marktforschungsunternehmens Appinio im Auftrag der Unternehmen Adesso Experience und PBM Personal Business Machine veranstaltet wurde, wurden dafür 200 von Verwahrentgelten betroffene Bankkunden in Deutschland befragt.

Immerhin 82 Prozent der Befragten äußerten die Auffassung, Negativzinsen für Privatkunden seien „nicht gerechtfertigt“. Und das, obwohl die Banken kaum einen Schritt zur Verschärfung ihrer Negativzins-Regeln gegangen waren, ohne ihre Sicht der Dinge darzulegen: Dass die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren Negativzinsen für Banken, die der frühere EZB-Präsident Mario Draghi aus geldpolitischen Gründen 2014 eingeführt hatte, Schuld an jenen Negativzinsen seien, die von den Geschäftsbanken ihrerseits nun schweren Herzens von den Bankkunden erhoben werden müssten. Dabei hatten die Verbraucherzentralen anhand von Geschäftsbericht belegt, dass zumindest manche Banken viel mehr Einnahmen aus Negativzinsen haben, als sie selbst bei der EZB zahlen müssen.

Immerhin 79 Prozent der von den Negativzinsen betroffenen Bankkunden sagten, sie überlegten jetzt, wegen der Negativzinsen die Bank zu wechseln. Mehr als 50 Prozent der Befragten sagen, dass die Strafzinsen von der Bank nicht begründet wurden oder sie sich zumindest nicht an eine Erklärung erinnern können. Die Mehrheit (55 Prozent) hat nach eigenen Angaben keine individuellen Lösungsvorschläge für das Thema Verwahrentgelt erhalten oder kann sich zumindest nicht mehr an konstruktive Vorschläge erinnern.

Die Banken schildern das anders. Es kämen viele Fragen von Bankkunden an die Berater, wenn Negativzinsen eingeführt oder verschärft würden, es gebe auch viel Unmut. Aber dass Leute die Bank wechselten, sei doch eher selten. Eine Reihe von Bankkunden ließen sich überzeugen, Geld lieber anders anzulegen als auf Tagesgeld- oder Girokonto. Manche Banken werben in diesem Zusammenhang für Aktienfonds, manche auch für Rentenversicherungen. Darüber regte sich beispielsweise ein Bankkunde auf, der selbst schon im hohen Alter war, und sein Geld jetzt auf keinen Fall nochmal in eine Rentenversicherung stecken wollte. Gerade die Commerzbank berichtete aber, ihre Kunden hielten ihr trotz Negativzinsen in bemerkenswerter Weise die Treue.