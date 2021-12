Negativzinsen und Gebühren : Zeit, das Girokonto zu wechseln!

Wer gedacht hätte, jetzt wär erstmal Ruhe bei den Girokonten, sieht sich getäuscht. Während viele Banken den Herbst genutzt haben, um sich mit allerhand Tricks von ihren Kunden die Gebührenerhöhungen der Vergangenheit noch mal bestätigen zu lassen, sinken auch die Freibeträge für Negativzinsen weiter. Die Deutsche Bank beispielsweise galt mit einer Grenze von 100.000 Euro lange als relativ großzügig. Jetzt hat sie den Freibetrag mal eben halbiert und fürs Tagesgeld sogar geviertelt. In einem ersten Schritt wurde die Grenze nur für Kunden der Konzern-Sparte Postbank gesenkt – auf 50.000 Euro bei Giro- und Anlagekonten und auf 25 .000 Euro für Tagesgeldkonten. Mittlerweile aber gelten diese niedrigeren Freibeträge für die gesamte Deutsche Bank, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Und zwar nicht nur für Neuverträge, sondern auch für „neu getroffene individuelle Vereinbarungen mit Bestandskunden“.

Die Commerzbank war bereits zuvor auf eine Grenze von 50.000 Euro runtergegangen, die immer noch gilt, ebenso wie bei der ING Deutschland. Die gerade bei kostenbewussten Kunden beliebte Direktbank DKB hat die Freibeträge in zwei Stufen gesenkt, zunächst auf 50.000 Euro, und jetzt auf 25.000 Euro. Immerhin: Mehr als 100 Banken haben nach Zahlen des Internetportals Verivox mittlerweile einen Freibetrag von 25.000 Euro oder weniger. Auch die Sparda-Bank Berlin ist bei 25.000 Euro angekommen: Allerdings läuft dort noch eine rechtliche Auseinandersetzung mit den Verbraucherzentralen, die in erster Instanz vor dem Landgericht Berlin gegen diese Regelung sogar Recht bekommen haben. Jetzt wird in den Banken schon diskutiert, ob die Institute womöglich Rückstellungen bilden sollten – für den Fall, dass auch die oberen Instanzen die Negativzinsen im Grundsatz für unzulässig erklären und viele Millionen an Bankkunden zurückgezahlt werden müssen.