Noch mehr Kunden betroffen : Negativzinsen: Stadtsparkasse Düsseldorf greift noch härter durch

Die Stadtsparkasse Düsseldorf, die durch ein sehr konsequentes Vorgehen bei der Einführung von Negativzinsen für Aufsehen gesorgt hat, macht weiter. Wie ein Sparkassen-Sprecher der F.A.Z. am Freitag sagte, wird der Freibetrag für Negativzinsen für Neukunden abgesenkt, von 100.000 auf 50.000 Euro. Einen ähnlichen Schritt hatte die Commerzbank angekündigt.

Außerdem schreibt die Düsseldorfer Sparkasse seit Freitag auch Bestandskunden an, die auf Giro- und Tagesgeldkonto zusammen mehr als 130.000 Euro haben. Sie sollen das Geld entweder umschichten, Angebote anderer Banken nutzen oder ein Verwahrentgelt zahlen. Es werden dabei eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten angeboten, auch die Anlage in Wertpapiere oder Versicherungsprodukte.

Wenn Kunden sich nicht melden, droht ihnen die Kündigung des Kontos und die Übergabe des Geldes ans Amtsgericht. Frist für eine Antwort ist der 15. Juni. „Nicht nur Sie, auch die Banken und Sparkassen leiden unter dieser Zinspolitik, deren Ende noch nicht absehbar ist“, heißt es in dem Anschreiben an die Kunden, dass der F.A.Z. vorliegt.

Konten mit 330 Millionen Euro betroffen

Von dieser neuen Runde der Anschreiben von 130.000 Euro an sollen rund 1700 Sparkassen-Kunden betroffen sein. Sie kommen zusammen auf Einlagen bei der Stadtsparkasse von 330 Millionen Euro in täglich fälligen Geldern.

Zuvor hatte die Sparkasse schon rund 1800 Kunden mit mehr als 250.000 Euro Einlagen angeschrieben gehabt. Die meisten hatten nach und nach eingewilligt, ihr Geld umzuschichten oder einen Vertrag über ein Verwahrentgelt zu unterschreiben. In mehreren Runden wurde dabei Druck gemacht. Die Sparkasse teilte am Freitag mit, man habe aktuell sechs Konten gesperrt, sie sollten dem Amtsgericht übergeben werden. Die Kontoinhaber hatten sich auf die Anschreiben nicht gemeldet.

Insgesamt kommt die Stadtsparkasse Düsseldorf damit jetzt auf rund 4000 Bestandskunden, die zum Umschichten oder zum Zahlen eines Verwahrentgelts bewegt werden sollen, weil sie zu viel Geld auf ihren Konten hatten.

Die Sparkasse ist nicht die einzige, die so vorgeht. Aber sie fällt bislang durch besondere Konsequenz dabei auf. Die Commerzbank beispielsweise hatte bislang etwas im Nebel gelassen, ob sie im Extremfall die Konten von guten Bestandskunden wirklich kündigt, wenn diese nicht bereit sind, Negativzinsen zu zahlen. Die Sparda Bank West will ähnlich vorgehen wie die Stadtsparkasse Düsseldorf, dort läuft jetzt allerdings erst die Frist aus, bis zu der man sich melden musste. Außerdem ist die Zahl der betroffenen Kunden dort niedriger.

Warum übernimmt gerade die Stadtsparkasse Düsseldorf auf diesem Gebiet eine Vorreiter-Rolle? Geleitet wird das Institut von der ambitionierten Managerin Karin-Brigitte Göbel, deren Vertrag gerade verlängert wurde. Die Managerin war schon früher als Vorstandsmitglied der Taunus-Sparkasse im Umfeld des Finanzplatzes Frankfurt aufgefallen, weil sie sehr konsequent das Firmenkredit-Geschäftes saniert hatte. Jetzt übernimmt sie offenbar für die deutsche Bankenbranche die Rolle, Negativzinsen für Privatkunden auf die harte Tour durchzusetzen. Ihren Weg nutzen andere Institute in Deutschland auch als Drohpotential gegenüber Kunden, wenn diese bei der Einführung von Negativzinsen nicht spuren.

Der Stuttgarter Banken-Professor Hans-Peter Burghof spekulierte zudem, in Düsseldorf habe die Stadt oftmals höhere Erwartungen an die Ertragskraft und Ausschüttung der Sparkasse gehabt als in anderen Städten. Auch deshalb habe vielleicht gerade die Stadtsparkasse Düsseldorf diese Rolle bei den Negativzinsen übernommen.