Ende der Negativzinsen : Die meisten Banken schaffen Verwahrentgelte ab

Viele Bankkunden können aufatmen: Vier Wochen nach der ersten Zinserhöhung im Euroraum seit Jahren haben die allermeisten Kreditinstitute Negativzinsen auf dem Tagesgeld- oder Girokonto abgeschafft. Nach Daten des Vergleichsportals Verivox weisen aktuell zwar noch mindestens 79 Geldhäuser in ihren Preisverzeichnissen Minuszinsen aus, doch haben damit mehr als 80 Prozent der betroffenen Institute das sogenannte Verwahrentgelt für Privatkunden gestrichen, wie aus der Auswertung von rund 1300 Banken und Sparkassen hervorgeht. Angesichts der hohen Inflation haben Sparer aktuell allerdings wenig Grund zum Jubeln.

„Die große Mehrheit der Banken hat nach der Zinserhöhung schnell reagiert und ihre Negativzinsen abgeschafft“, sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der Verivox Finanzvergleich GmbH. Insbesondere bei vielen Genossenschaftsbanken und Sparkassen seien die Negativzinsen an den Einlagezins der Europäischen Zentralbank (EZB) gekoppelt gewesen und damit automatisch entfallen, als am 27. Juli die neuen Leitzinsen in Kraft traten. Maier rechnet damit, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Institute nachziehen.

Nach Daten des Verbraucherportals Biallo weisen noch 35 Banken Negativzinsen im Preisaushang oder auf ihrer Seite aus. Zum Höchststand Ende Mai verlangten noch 582 der untersuchten Banken und Sparkassen ein Verwahrentgelt, oft in Höhe von 0,5 Prozent ab Überschreiten bestimmter Summen auf dem Konto.

Mit der Zinserhöhung der EZB entfielen auch die Strafzinsen von 0,5 Prozent, die Kreditinstitute zahlen mussten, wenn sie Gelder bei der Notenbank parkten. Die Finanzbranche klagte über Milliardenbelastungen wegen dieser Zinsen, viele Geldhäuser gaben diese ab bestimmten Summen auf dem Konto an Privatkunden weiter.

Sparinnen und Sparer können wegen der EZB-Zinserhöhung zwar auf steigende Zinsen für Festgeld und Co. hoffen. Die ersten Anbieter würben schon mit Sonderkonditionen um Neukunden, sagt Maier. Allerdings nagt nun die hohe Inflation am Ersparten, selbst die zinsstärksten Angebote glichen die aktuellen Inflationsraten bei Weitem nicht aus.