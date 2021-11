Zahlen fürs Ersparte : Gericht kippt Negativzinsen der Sparda-Bank Berlin

Aktualisiert am

Das Landgericht Berlin erklärt die Negativzinsen der örtliche Sparda-Bank für rechtswidrig. Das Institut will aber Berufung einlegen. Zuletzt hatte die Bank argumentiert, Negativzinsen könnten Kunden sogar zu Investments in nachhaltige Fonds bewegen.

Das Landgericht Berlin hat die Regelung zu Negativzinsen bei der Sparda-Bank Berlin gekippt. Einen entsprechenden Bericht der Zeitung Handelsblatt hat am Montagabend ein Banksprecher bestätigt. Allerdings will sich die Bank offenbar mit der Entscheidung nicht abfinden und legt daher Berufung dagegen ein. Es sei ein Urteil einer untergeordneten Instanz, das im Widerspruch zur bisherigen Rechtssprechung zu Verwahrentgelten stehe, sagte der Sprecher. Es laufe zudem der mit der Finanzaufsicht Bafin vereinbarten geltenden Regelung zuwider.

Das Gericht hatte die Auffassung vertreten, die Berechnung eines Verwahrentgelts bei Girokonten sei „mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht zu vereinbaren“ (Aktenzeichen 16 O 43/21). „Die Klausel benachteiligt den Verbraucher daher unangemessen“, wird aus dem Urteil zitiert. Auch Minuszinsen auf Tagesgeldkonten widersprächen den gesetzlichen Leitlinien, meinten die Richter. Die Bank solle daher das Verwahrentgelt „auf eigene Kosten zurückzahlen“. Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) in Berlin, der das Urteil als bislang weitgehendsten Richterspruch zu Verwahrentgelten lobte.

Die Berliner Sparda-Bank hatte im Jahr 2018 für Aufsehen gesorgt, als sich der Vorstand bei den Kunden per Videobotschaft dafür entschuldigte, dass die Bank Kontoführungsgebühren eingeführt hatte. Der Vorstandsvorsitzende sprach von einem „schwierigen Prozess“, ein Vorstandskollege von einer „Zäsur in der Geschichte des Unternehmens“. Neben Kontoführungsgebühren hatte die Bank damals auch ein Verwahrentgelt eingeführt, obwohl der Verband der Sparda-Banken zuvor ausgeführt hatte, so etwas wäre den besonderen Kunden dieser Bankengruppe nicht vermittelbar.

Zuletzt hatte die Sparda-Bank Berlin berichtet, bei den Negativzinsen lasse sich das Gute mit dem Nützlichen verbinden.Das Institut vermittelt nach eigenen Angaben in den Beratungsgesprächen rund um die Negativzinsen gern Fonds der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment. Und in letzter Zeit liege „der Fokus“ in diesen Gesprächen oftmals speziell auf nachhaltigen Fonds: Die Umschichtung des Kunden zum Schutz vor Negativzinsen solle auf diese Weise gleichsam zu einer Umschichtung zugunsten des Klimas werden.