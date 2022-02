Banken kassieren fürs Ersparte : Das letzte Aufbäumen der Negativzinsen

Die Zahl der Banken in Deutschland, die von ihren Kunden Zinsen dafür verlangen, dass sie deren Geld aufbewahren, erreicht den höchsten Stand in der Geschichte. Zugleich zeichnet sich ab, dass diese Zahl nicht mehr so schnell steigt wie noch im vorigen Jahr. Auch die Freibeträge und damit die Grenze, von der an Kunden Negativzinsen zahlen müssen, sinken nicht mehr so flächendeckend.

Offenbar fürchten zumindest einige Banken die Rechtsrisiken, die nach zwei Gerichtsentscheidungen gegen Negativzinsen mit diesem Instrument verbunden sind. Zudem halten sich manche offenbar auch schon wegen der Signale aus der Europäischen Zentralbank (EZB) zurück: Diese schließt zumindest nicht mehr aus, noch in diesem Jahr damit zu beginnen, die Negativzinsen für Banken abzuschaffen.

Neue Auswertung von Biallo: 581 Banken mit Negativzinsen

Wie aus einer Auswertung des Verbraucherportals Biallo hervorgeht, die der F.A.Z. exklusiv vorab vorliegt, verlangen mittlerweile 561 Banken und Sparkassen in Deutschland von Privatkunden Negativzinsen; 581 sind es bei Firmenkunden.

Die Zahl ist seit dem Jahr 2014 über die Jahre bis auf diesen Höchststand gestiegen, zuletzt schwächte sich der Anstieg jedoch etwas ab. Vor acht Jahren hatte der damalige EZB-Präsident Mario Draghi für Einlagen der Banken bei der Notenbank Negativzinsen eingeführt. Er hatte damals gesagt, diese Zinsen seien „für die Banken, nicht für die Leute“. Das hatte die Banken aber nicht davon abgehalten, auch für ihre Kunden nach und nach Negativzinsen zum Teil unter beschönigenden Namen wie „Guthabengebühr“ oder „Verwahrentgelt“ einzuführen.

Die Banken selbst genießen bei der EZB mittlerweile erhöhte Freibeträge, auch günstige Langfristkredite verschafften ihnen einen Vorteil. Manche Banken verdienen sogar mehr an den Negativzinsen, als sie selbst zahlen, wie Verbraucherschützer an Beispielen belegten.

Freibetrag für Negativzinsen zum Teil unter 10.000 Euro

Für Sparer gab es anfangs sehr hohe Freibeträge. Aus der Auswertung von Biallo geht hervor, dass diese aktuell mehrheitlich bei 50.000 Euro oder weniger liegen, allerdings mit einer hohen Dunkelziffer. Knapp 14 Prozent aller Banken gewähren aber mittlerweile einen Freibetrag von nur noch 10.000 Euro oder weniger. Längst nicht bei allen Typen von Banken sind dabei die Regelungen zu Negativzinsen gleich weit verbreitet.

Laut der Erhebung machen zwar die Genossenschaftsbanken vor den Sparkassen die größte Gruppe aus. Es ist aber natürlich sehr unterschiedlich, wie viele Institute es in den jeweiligen Gruppen gibt.

Betrachtet man genauer, wie viel Prozent der Institute in den jeweiligen Banken-Familien mittlerweile Negativzinsen verlangen, ist die Durchdringung bei den Direktbanken mit mehr als 75 Prozent am höchsten, gefolgt von den überregionalen Banken mit 65 Prozent; erst danach kommen mit 49 Prozent die Sparkassen und die Volks- und Raiffeisenbanken mit 41 Prozent.

Auch je nach Bundesland gibt es Unterschiede: Besonders hoch ist der Anteil der Banken mit einer solchen Regelung laut Biallo mit 72 Prozent in Berlin und Brandenburg.

Mehr Sparer bewahren jetzt ihr Geld daheim auf

Eine Reaktion mancher Sparer auf die Negativzinsen scheint zu sein, dass mehr Menschen als früher Bargeld zu Hause aufbewahren. In einer Umfrage der Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK vor einigen Jahren bei der Einführung der Negativzinsen hatten immerhin 55 Prozent der Befragten gesagt, sie wollten das Geld abheben und daheim deponieren, sollte ihre Hausbank tatsächlich Negativzinsen von ihnen verlangen.

Zwischen Sagen und Tun besteht da vermutlich noch ein Unterschied. Indes meldete die Postbank am Mittwoch, dass in einer ihrer Umfragen deutlich mehr Menschen als noch vor zehn Jahren sagten, sie bewahrten Rücklagen jetzt zu Hause auf – sparten also ohne Bank.