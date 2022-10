Nebenwerte im Porträt : Neue Ideen, bewährte Modelle

Die F.A.Z. stellt sechs kleine Unternehmen vor, die spannende Ideen und große Ambitionen haben.

Limes Schlosskliniken

Wohin geht jemand, der ein „Thema“ wie einen Burnout hat, wenn er nicht in eine staatliche Klinik will? Gert Frank, jahrzehntelang Vorstandschef des Medizingeräteherstellers Gera­therm, befand: Es gibt nichts. So beschloss er, selbst zu handeln, und gründete die Limes Schlosskliniken. „Ich wollte eine Klinik für eine Klientel aufbauen, der ich selbst angehöre“, sagt Frank. Das heißt Versorgung auf höchstem Niveau. 600 Euro beträgt der Tagessatz in der Schlossklinik „Fürstenhof“ in Bad Brückenau – gar nichts im Vergleich zur Schweizer Paracelsus Recovery Klinik (PRC), die für sich als „The world’s most exclusive treatment center“ wirbt. Hier zahlen Patienten 12.000 Franken am Tag – werden dafür aber auch in einer Villa oder einem Penthouse untergebracht, wo ihnen rund um die Uhr ein Therapeut zur Verfügung steht.