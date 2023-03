Nebenwerte-Aktien : „Größte Kaufchance seit der Finanzkrise“

Peter Kraus ist ein guter Anwalt seines Themas. Mit viel Elan kann er für Nebenwerte an der Börse werben. Seit mehr als 20 Jahren befasst er sich zu­nächst bei der Fondsgesellschaft Deka, dann bei Allianz Global Investors und nun seit einigen Jahren bei der Privatbank Berenberg mit den kleinen und kleinsten Unternehmen an der Börse. Ak­tien also, die kaum jemand kennt, die nicht ganz so perfekt handelbar sind wie die Werte im Dax oder Dow Jones und die von Investoren mit we­niger Rechtfertigungsdruck aus den Portfolios genommen werden, wenn mal schnell Kasse gemacht werden muss. So wie 2022.

Der perfekte Sturm für Nebenwerte, die oft als erste verkauft wurden. Ein typisches Verhalten in Krisen. Zumal das Wort Gewinnmitnahmen hier seinen Namen verdient, denn viele der Werte waren vorher jahrelang überdurchschnittlich stark im Kurs gestiegen. Peter Kraus kann über ein solches Anlageverhalten nur den Kopf schütteln, er, der in den Neunzigerjahren noch selbst den Fehler machte, privat Mi­crosoft-Aktien nach zwei guten Börsenjahren wieder zu verkaufen.