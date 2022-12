Schutz gegen Naturgefahr : Schon wieder keine Pflichtversicherung gegen Katastrophen

Aktualisiert am

Die Justizminister der Bundesländer wollen Haushalte mit einer Pflichtversicherung gegen Fluten und Erdbeben schützen. Die FDP lehnt das ab, weil es weitere Kosten bedeuten würde. Was heißt das für Haushalte?

Flutkatastrophe: Im vergangenen Jahr hat das Unwetter Bernd im Ahrtal und an der Eifel Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Bild: Lucas Bäuml

Nach größeren Überschwemmungen wird der Ruf laut, Haushalte sollten umfassender gegen Naturgefahren abgesichert sein. Im vergangenen Jahr hat das Unwetter Bernd im Ahrtal und an der Eifel verdeutlicht, dass Bäche und Flüsse zu rauschenden Gewässern mit hohem Schadenpotenzial werden können. Die Landesjustizminister wünschen sich eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden, die privaten finanziellen Schutz sicherstellt, wenn eine herkömmliche Wohngebäudepolice nicht mehr greift – also nach Starkregen und Überschwemmungen, nach Lawinen- und Erdrutschschäden, nach Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann hat nach der Justizministerkonferenz am Donnerstag klargestellt, dass die Bundesländer eine solche Pflicht einführen können, sie durch den Bund aber nicht kommen werde. „In einer Zeit höchster finanzieller Belastungen privater Haushalte sollten wir von allem die Finger lassen, was Wohnen und Leben in Deutschland noch teurer macht“, sagte er dem „Handelsblatt“. Die Pflicht sei verfassungsrechtlich wahrscheinlich möglich, er halte sie aber für politisch falsch.