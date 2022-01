Gute Bewertungen : Nationalbank der Schweiz macht 25 Milliarden Euro Gewinn

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im vergangenen Jahr abermals einen hohen Gewinn erzielt. Nach vorläufigen Berechnungen ergab sich für 2021 ein Jahresgewinn von rund 26 Milliarden Franken, was etwa 25 Milliarden Euro entspricht. Treiber waren dabei Bewertungsgewinne auf Fremdwährungspositionen, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. 2020 war ein Überschuss von 20,9 Milliarden Franken angefallen.

Von dem hohen Gewinn profitiert die öffentliche Hand mit einer maximalen Gesamtausschüttung von sechs Milliarden Franken, wobei der auszuschüttende Betrag zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone geht. Nach den Auszahlungen wird die Ausschüttungsreserve gut 102 Milliarden Franken betragen, wie die SNB am Freitag mitteilte. Der ausführliche Bericht zum Jahresabschluss 2021 mit den endgültigen Zahlen wird am 7. März veröffentlicht.

Das Ergebnis der SNB ist abhängig von Wertschwankungen ihrer Hunderte Milliarden Franken schweren Devisenreserven. Dazu zählen Aktien und Anleihen aus dem Ausland. Fremdwährungen kauft die Notenbank, um bei Bedarf eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in Krisenzeiten als sicherer Hafen gefragten Franken zu unterbinden.