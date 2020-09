Nachhaltigkeit : „Wir wollen den grünen Anleihemarkt weiterentwickeln“

Die erste grüne Bundesanleihe ist ein großer Erfolg geworden. Worauf führen Sie das hohe Interesse der Investoren zurück?

Die Bundesrepublik Deutschland ist einer der wichtigsten Emittenten am Kapitalmarkt. Bundesanleihen sind für den Euro so wichtig wie amerikanische Treasuries für den Dollar, japanische Staatsanleihen für den Yen oder britische Gilts für das Pfund. Deutschland ist damit Benchmark-Emittent für die zweitwichtigste Reservewährung. Jede unserer Aktivitäten wird am internationalen Kapitalmarkt aufmerksam begleitet. Unser innovatives Konzept hat am Markt überzeugt.

Was erwarten Sie für künftige nachhaltige Titel, die sie begeben werden?