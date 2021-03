Nach Mail zu Wirecard : Schütz verlässt Aufsichtsrat der Deutschen Bank

Nach seiner umstrittenen Mail an den früheren Wirecard-Chef stand Alexander Schütz auf verlorenem Posten in der Deutschen Bank. Nun verlässt er den Aufsichtsrat.

Das umstrittene Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank, Alexander Schütz, verlässt das Kontrollgremium zur nächsten Hauptversammlung. Das teilte Schütz am Mittwoch Abend mit. Der Chef des österreichischen Vermögensverwalters C-Quadrat war in die Kritik geraten, nachdem eine Mail von ihm im Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal publik gemacht worden war. In dem Schreiben offenbarte er dem früheren Wirecard-Chef Markus Braun, dass er gerade Akien des Unternehmens gekauft habe, und schrieb: „Macht diese Zeitung fertig." Gemeint war dabei die "Financial Times", die schon frühzeitig über die Unregelmäßigkeiten bei Wirecard berichtet hatte.

Die Bank hat sich daraufhin von Schütz distanziert. Bankchef Christian Sewing war von der Existenz der Mail offenbar im Untersuchungsausschuss überrascht worden. “Grundsätzlich kommentieren wir private Aussagen von Aufsichtsratsmitgliedern nicht“, sagte ein Sprecher später. “Davon unabhängig sind allerdings sowohl Inhalt als auch Haltung der zitierten Aussage inakzeptabel - ganz gleich, von wem sie kommt."

Schütz’ Rückzugsankündigung wollte sich ein Sprecher auf Anfrage der F.A.Z. nicht kommentieren. Der Aufsichtsrat der Bank tagt am Donnerstag regulär zum Geschäftsbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Dem Vernehmen nach sollen dem Gremium schon mögliche Kandidaten für die Nachfolge des Österreichers vorgestellt werden. Aufsichtsratschef Paul Achleitner hatte veranlasst, dass Schütz keinem Ausschuss des Aufsichtsrats mehr angehört; was der größtmöglichen Distanzierung gleichkommt.

Auf Wirecard und die umstrittene Email nimmt Schütz in seiner Mitteilung vom Mittwoch Abend keinen Bezug, Gründe für seinen Rückzug nennt er darin nicht. Stattdessen gibt er sich selbstbewusst: „Es hat mir viel Spaß gemacht, die Zeit des Turnarounds der Deutschen Bank aktiv zu begleiten und das Managementteam neu mit auszurichten.“ Gleichzeitig freue er sich, die durch sein Ausscheiden gewonnene Zeit anderen Verpflichtungen widmen zu können.