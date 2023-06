Nach Wagner-Rebellion : Gaspreis klettert um 13 Prozent

Besorgnis im Zusammenhang mit der inzwischen beendeten Rebellion der Wagner-Truppen in Russland hat die Erdgaspreise in Europa zum Wochenstart in die Höhe getrieben. Zeitweise kletterten die Notierungen am niederländischen Terminmarkt um 13 Prozent auf 36,80 Euro pro Megawattstunde. Ein ähnliches Preisplus zeigte sich auch am britischen Gasmarkt.

„Das geopolitische Risiko in Russland ist jetzt deutlich höher als vor dem Wochenende“, konstatiert Tom Marzec-Manser, Leiter der Gasmarkt-Analyse bei ICIS in London. Schub bringe die Ungewissheit darüber, was in den kommenden Wochen in Russland selbst - und nicht in der Ukraine - passieren könnte.

Gas hat sich in diesem Monat um mehr als 30 Prozent verteuert. Die fortgesetzten Einschnitte in der Ölförderung in Norwegen wogen dabei schwerer als die schwächelnde Nachfrage. Die Volatilität hat in diesem Monat erheblich zugenommen.

Europa konnte seine Abhängigkeit von russischem Pipelinegas deutlich verringern. Moskau bleibt jedoch ein wichtiger Lieferant von Flüssigerdgas.

Die Moskauer Behörden haben inzwischen Anti-Terror-Regeln wieder aufgehoben, die am Samstag mit Beginn der Meuterei der Wagner-Gruppe in Kraft getreten waren. Öl notierte im Londoner Handel 0,7 Prozent fester. Weizen verteuerte sich in Chicago um 1,7 Prozent. Die europäischen Aktienmärkte tendierten im frühen Handel leichter.

„Insgesamt sind die Auswirkungen, genau wie bei den anderen auf Russland fokussierten Rohstoffen, im Moment begrenzt“, sagte Ole Sloth Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie der Saxo Bank A/S.