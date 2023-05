Aktualisiert am

Blick über Paris: Frankreich hat die höchsten Schulden in Europa. Bild: AFP

Es ist schon einige Jahre her, dass die Kreditwürdigkeit des französischen Staates zuletzt ein wirkliches Thema war. Mit der Ende April erfolgten Herabstufung durch die Ratingagentur Fitch hat sich das jedoch geändert. Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nahm vom EU-Ministertreffen in Stockholm aus persönlich zu der Herabstufung Stellung und zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP davon überzeugt, dass die „Fakten“ die Einschätzung von Fitch „widerlegen“. Jüngste Strukturreformen wie die der Arbeitslosen- und Rentenversicherung würden fruchten.

Wenn auch mit stabilem Ausblick, attestiert die Ratingagentur dem französischen Staat statt „AA“ nur noch eine Kreditwürdigkeit von „AA-“. Seine Ende 2022 im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung auf 111,6 Prozent gestiegene Verschuldung – in absoluten Zahlen ist sie mit knapp 3 Billionen Euro so hoch wie in keinem anderen europäischen Land – werde weiterhin leicht steigen, erwartet Fitch. Das sei auf die relativ hohen Haushaltsdefizite und „nur bescheidene Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung zurückzuführen“ – die der soziale und politische Druck, der durch die Proteste gegen die Rentenreform deutlich geworden sei, zudem weiter erschwere.