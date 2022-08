Nach EZB-Zinsentscheidung : Check 24: Bauzinsen fallen wieder um ein Viertel

An den Anleihemärkten sind die Renditen zuletzt deutlich gefallen, und das wirkt sich jetzt auch auf die Immobilienkredite aus. Nach einer Mitteilung des Vergleichsportals Check 24 vom Mittwoch sind die Zinsen für zehnjährige Baufinanzierungen mit 2,4 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen von 3,2 Prozent Anfang Juli um ein Viertel günstiger. Im ersten Halbjahr 2022 hatten sich die Bauzinsen fast vervierfacht. Dieser Aufwärtstrend scheint nach Angaben von Check 24 im Zuge der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) Ende Juli gestoppt.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



„Wir sehen eine Entspannung bei den Bauzinsen“, sagt Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung bei Check 24. „Wir erwarten für die nächste Zeit seitwärts verlaufende Zinssätze.“ Der Immobilienkauf komme bei den aktuellen Konditionen wieder für mehr Verbraucher infrage. Banken passten in dieser sehr unbeständigen Phase die Zinssätze nicht im Gleichschritt an. Deshalb sei der Vergleich verschiedener Baufinanzierungsangebote wichtiger denn je, fügte Foitzik hinzu.

Auch am Anleihemarkt sind die Renditen wieder deutlich zurückgegangen. Lag die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe Mitte Juni noch bei fast 2 Prozent, fiel sie am Dienstag auf das Viermonatstief von 0,68 Prozent. Dieser Rückgang ist mit Kursgewinnen der Anleihe verbunden. Am Mittwoch ist die Rendite allerdings wieder auf 0,89 Prozent gestiegen.

Das führten Händler auf eine Entspannung in der Taiwankrise zurück. Am Vortag hatte die Bundesanleihe noch von ihrem Status als sicherer Hafen profitiert, in den Anleger angesichts der Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten geflüchtet waren. Die Schwankungen an den Anleihemärkten sind wegen des Inflationsdrucks und der Zinswende gegenwärtig sehr hoch. In der unsicheren Konjunkturlage dürfte dies vorerst so bleiben.