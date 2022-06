Nach dem EZB-Entscheid : Welche Folgen hat die Zinswende?

Es gibt in der Europäischen Zentralbank (EZB) eine gute Tradition. Einmal im Jahr findet das Treffen des EZB-Rates nicht in Frankfurt statt, sondern eine der 19 nationalen Notenbanken des Euroraumes lädt die übrigen Mitglieder des Rates in ihr Heimatland ein. Das war in Zeiten der Pandemie natürlich nicht möglich, aber am vergangenen Donnerstag ging es endlich wieder: Man traf sich in der „wunderschönen Stadt Amsterdam“, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde schwärmte. Und brach ohne viel Aufhebens mit einer anderen Tradition.

Eigentlich hatten sich solche auswärtigen Treffen stets dadurch ausgezeichnet, dass die Notenbanker dort kaum wichtige Beschlüsse fassten. Das war dieses Mal anders: In Amsterdam hat die EZB den lange erwarteten Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik offiziell angekündigt, was angesichts einer Inflationsrate von zuletzt 8,1 Prozent im Euroraum viele als bitter nötig erachten. Das umstrittene Kaufprogramm der Notenbank, über das die EZB zuletzt noch jeden Monat zusätzlich Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 20 Milliarden Euro kaufte, endet in diesem Monat. Dann ersetzt die EZB nur noch auslaufende Anleihen aus ihrem Bestand durch neue Papiere.

Leider besteht kein großer Anlass zu Optimismus

Es gab noch einen zweiten Beschluss: Im Juli wird die EZB erstmals seit 2011 wieder die Zinsen anheben. Wenn nicht noch Unvorhergesehenes geschieht, soll der Einlagezins, zu dem die Banken Geld bei der Notenbank parken und der derzeit bei minus 0,5 Prozent notiert, dann auf minus 0,25 Prozent steigen. Auch die übrigen Leitzinsen will man um diesen Prozentsatz erhöhen. Im September soll dann ein zweiter Zinsschritt erfolgen, womöglich gar um 0,5 Prozentpunkte. Erstmals seit 2014 wären die Leitzinsen im Euroraum damit wieder positiv. Lagarde, die im Umgang mit der Inflation bislang sehr zögerlich auftrat, unterstrich, wie ernst es die Zentralbank dieses Mal meint. Es gehe nicht um einzelne Schritte, man stehe „am Beginn einer Reise“. Und sie gab sich entschieden: „Die Inflation ist zu hoch. Wir werden sie auf mittlere Sicht auf unseren Zielwert von zwei Prozent zurückführen.“

Die Zinswende ist endlich da. Und sie wirft Fragen auf. Wird die neue Entschlossenheit tatsächlich reichen, um die Inflation in den Griff zu bekommen und ansonsten keine weiteren Schäden zu verursachen? Oder kann der Kampf gegen die Inflation am Ende nur um den Preis einer Rezession gewonnen werden? Droht der Wirtschaft also womöglich ein Crash? Das sind Fragen, die über Europa hinausreichen. Auch in den Vereinigten Staaten stellt man sie sich trotz mancher Unterschiede am Ende recht ähnlich. So viel sei an dieser Stelle schon verraten: Leider besteht kein großer Anlass zu Optimismus.

Volker Wieland, Finanzprofessor an der Frankfurter Goethe-Universität, hat seine Zweifel, ob ausreicht, was die EZB sich nun vorgenommen hat. Er sagt: „Eine proaktivere Politik, mit einer ersten Zinserhöhung in der jüngsten Sitzung oder der Ankündigung, bereits im Juli den Negativzins abzuschaffen, wäre meines Erachtens sinnvoller gewesen.“ Der Negativzins sei „völlig aus der Zeit gefallen“. Klaus Adam, Ökonomieprofessor an der Universität Mannheim, klingt ähnlich besorgt: „Ich bin skeptisch, ob die Beschlüsse bereits ausreichen, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu bringen.“