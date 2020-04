Nach Dividendenstopp : Banken frieren jetzt auch Boni ein

Britische Banken stornieren Dividenden

Auf Drängen der Regulierungsbehörde PRA haben die großen britischen Banken wegen der Corona-Krise ihre geplanten Dividendenzahlungen in Höhe von fast 8 Milliarden Pfund abgesagt. Barclays, HSBC, Lloyds, RBS, Santander und Standard Chartered erklärten in ähnlich lautenden Mitteilungen am Dienstagabend, dass sie die Ausschüttung der Dividenden für das Jahr 2019 stornieren und in diesem Jahr kein Geld für Dividenden zur Seite legen. Nach der vorigen Planung hätte Barclays am Freitag 1,03 Milliarden Pfund an seine Aktionäre ausschütten sollen. HSBC hatte für Mitte April 4,2 Milliarden Pfund Dividende geplant.

In Reaktion auf die Absagen fielen die Börsenkurse deutlich. Der Aktienkurs von HSBC fiel am Mittwochmorgen in der Spitze um mehr als 9 Prozent, die Barclays-Papiere verloren fast 8 Prozent, für Standard Chartered ging es um 7,5 Prozent bergab. Die Banken haben zudem versprechen müssen, kein Geld für Aktienrückkäufe auszugeben. Die Aufseher erwarten, dass die Banken stattdessen ihre Kapitalpolster stärken und die Wirtschaft mit Krediten vorsorgen. Außerdem sollen die Banken keine Boni an ihre führenden Mitarbeiter auszahlen, fordert die Prudential Regulation Authority (PRA). Dies „erwarte“ sie, schrieb die Regulierungsbehörde unter dem Dach der Notenbank Bank of England (BoE). Nigel Higgins, der Board-Vorsitzende von HSBC, sagte zur Dividendenabsage: „Dies sind schwierige Entscheidungen, nicht zuletzt wegen des unmittelbaren Effekts auf die Aktionäre. Die Bank hat eine starke Kapitalbasis, aber wir halten es für richtig und klug, für die vielen Unternehmen und Leute, die wir unterstützen, diese Schritte jetzt zu ergreifen.“ Barclays sei dann in einer guten Lage, um weiter in der Krise zu helfen.

Die britische Notenbank agiert mit ihrem Druck auf die Banken ähnlich wie die Europäische Zentralbank, die schon in der vergangenen Woche faktisch einen Dividendenstopp verhängt hat. Die BoE-Aufseher hätten „außerordentlichen Druck“ ausgeübt, hieß es in der Londoner City. Der neue BoE-Gouverneur Andrew Bailey verknüpft die Notmaßnahmen in der Corona-Krise – günstige Finanzierungen und gelockerte Kapitalvorschriften für die City – mit der Erwartung, dass sie das gesparte Geld nicht an Aktionäre oder als Boni ausschütten.

Von Philip Plickert