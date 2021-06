Scherbaums Börse : Wie die Lufthansa sich befreien will

FAZ Plus Artikel: IPO-Markt : Brillenhändler Mister Spex kündigt Börsengang an

Auto 1, About You, Bike 24: Digital erfolgreiche Ideen made in Germany gibt es mehr als gedacht. Nun kommt Mister Spex. Der Brillenhändler arbeitet in einer Branche, in der bisher noch relativ wenig online lief.