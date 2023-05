Acht Banken weisen in Deutschland in ihren Preisaushängen im Internet noch immer Negativzinsen aus. Das geht aus einem Vergleich des Internetportals Verivox hervor, welcher der F.A.Z. exklusiv vorab vorliegt. Dazu gehören unter anderem noch einige Genossenschaftsbanken; zum Teil haben die Institute nach eigenen Angaben aber nur ihre Preisaushänge noch nicht geändert, obwohl sie in der Praxis längst keine Negativzinsen mehr verlangten. „Seit Mitte September 2022 werden bei uns keine Negativzinsen mehr erhoben“, sagte zum Beispiel ein Sprecher des Fintechs Tomorrow , das auf der Verivox-Liste zu den letzten Verbliebenen gehört. Schon im Laufe des vergangenen Jahres ist die Zahl der Banken in Deutschland, die Negativzinsen von Kunden nehmen, laut Verivox etwas nachlaufend zu den EZB-Zinserhöhungen von mehr als 400 immer weiter in Richtung null gesunken. Heftig gestritten wird allerdings noch vor mehreren Gerichten über eine mögliche Rückzahlung von Negativzinsen.

Auch nach dem Ende der Negativzinsen fehlt letztlich noch immer Klarheit, wer wo wann von wem eigentlich Negativzinsen nehmen durfte – und wer womöglich Geld zurückzahlen muss. In dieser Woche musste sich der Bankensenat am Bundesgerichtshof (BGH) erstmals mit dem Thema der Negativzinsen für Darlehensverträge beschäftigen. Zum Teil datieren solche Verträge bis vor die Finanzkrise zurück, also weit mehr als 15 Jahre.

Untergrenze nicht vorgesehen

Damals konnte sich wohl kaum einer der Beteiligten vorstellen, dass es einmal zu einem negativen Wert von Referenzzinsen kommen könnte. Ebenjene Kon­stellation von Zinsgleitklauseln musste jedoch im Rechtsstreit zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen (NRW) sowie der DZ Hyp AG geklärt werden. Im Jahr 2007 hatten die Rechtsvorgängerin des genossenschaftlichen Kreditinstituts und NRW fünf Schuldscheindarlehen über 100 Millionen Euro vereinbart. Die Zinsklausel orientierte sich an dem Drei-Monats-Wert des Euribor. Eine Untergrenze war im Vertrag nicht vorgesehen. Von März 2016 an war der Referenzzinssatz negativ. Forthin vertrat man in Düsseldorf die Auffassung, dass sich die Zinszahlungspflicht umkehrte; letztlich machte das Finanzministerium rund 160.000 Euro bei der DZ Hyp geltend.

Keine unübliche Forderung: Am BGH sind weitere vergleichbare Fälle gegen Banken anhängig. Auch Baden-Württemberg hat zwei Prozesse gegen Kreditgeber angestrebt. Der elfte Zivilsenat stellte in seinem Urteil klar: Fallen in Darlehen Negativzinsen an, müssen Banken diese nicht zahlen (F.A.Z. vom 10. Mai). Vertraglich bleibt das Land NRW als Darlehensnehmerin zur Zahlung eines Zinses verpflichtet. Eine Umkehr der Zahlungsströme, wie von den Klägeranwälten argumentiert, scheide aus. Nach dem Rechtssinn ist der Zins das Entgelt, das für das zeitweilig überlassene Kapital zu leisten ist und das gewinn- und umsatzunabhängig berechnet wird. Oder wie es Jürgen Ellenberger, Vorsitzender Richter des Zivilsenats, zusammenfasst: „Nach dieser Definition kann ein Zins – weil ein Entgelt – nicht negativ werden.“ (Az. XI ZR 544/21)

Damit ist jedoch nur das Verhältnis zwischen Banken und der öffentlichen Hand geklärt. Dass nach der Entscheidung für die Banken Ruhe einkehren wird, halten Anwälte für kaum wahrscheinlich. Es sei nur die Frage geklärt, ob ein Darlehensnehmer sogar Empfänger des Darlehenszinses sein kann, wenn der vereinbarte Referenzzinssatz negativ werde, sagt Stephan Bausch, Bankrechtler von der Kanzlei Luther . Höchstrichterlich sei dagegen noch nicht entschieden, ob Klagen von Verbrauchern oder Unternehmen gegen Banken im Zusammenhang mit von Kunden für Bankeinlagen zu zahlenden „Negativzinsen“, auch „Verwahrentgelt“ genannt, Erfolg haben könnten.