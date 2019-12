Mysteriöser Bitcoin-Guru : Tauziehen um eine Leiche

Es war ein Fall, wie es ihn wohl nur in der Welt der Digitalwährungen geben kann: Gerald Cotten, der charismatische, junge Chef der Bitcoin-Börse Quadriga CX stirbt. Weil er so großen Wert auf die Sicherheit der Kundengelder legt, hat er die Kundeneinlagen in einer so genannten „Cold Wallet“ gelagert. Diese kann nicht gehackt werden und nur mit einem Passwort geöffnet werden, welches Cotten, der nur 30 Jahre alt wurde, nun mit ins Grab genommen haben soll. Insgesamt geht es um 215 Millionen Dollar.

Doch daran, ob er den Schlüssel wirklich mit ins Grab genommen haben soll, gibt es von Anfang an erhebliche Zweifel. Erst einen Monat nachdem er gestorben war, wurde sein Tod bekanntgegeben – Cotten sei an Morbus Crohn verstorben. Dabei ist die Sterblichkeit mit dieser Diagnose im Vergleich zur Normalbevölkerung nur leicht erhöht.

Auch sein Ableben in Indien hat Anlass zur Frage gegeben, ob er dort nicht einfach nur verschwinden wollte. Auf der Sterbeurkunde ist sein Name falsch geschrieben und der Arzt, der ihn damals obduzierte, sagte Vanity Fair, dass die Todesursache sowie die Todesumstände unklar gewesen seien. Das Außenministerium bestätigte damals lediglich den Tod eines Kanadiers.

Damit wollten sich die Anwälte der Firma Miller Thomson nicht mehr zufrieden geben. Deswegen haben sie der kanadischen Polizei einen Brief geschickt, in dem sie die Gesetzeshüter darum bitten, den Leichnam zu exhumieren und an ihm eine Autopsie durchführen. Damit soll geklärt werden, ob es wirklich Cotten ist, der im Sarg liegt.

Denn der Fall hat noch mehr an Ungereimtheiten zu bieten: Eine vom Gericht angeordnete und von Ernst & Young durchgeführte Überprüfung des Unternehmens zeigte, dass die Krypto-Konten allesamt leer waren und das Geld auf andere Konten verschoben wurde. So kam heraus, dass Cotten mit den Digitalwährungen seiner Kunden selbst in kleine, alternative Kryptowährungen investierte.

Richard Niedermayer, der Anwalt seiner Witwe Jennifer Robertson, zeigte sich über die Exhumierungsanfrage bestürzt: „Uns bricht es das Herz, von dieser Anfrage zu hören“, heißt es in einem Statement Coindesk gegenüber. „Eine unabhängige Untersuchtung von Globe & Mail hat seinen Tod bestätgt, daran sollte es keine Zweifel geben“, heißt es weiter. „Frau Robertson hat den Quadriga-Nutzern versucht zu helfen, ihr Geld wiederzubekommen und außerdem mit Ernst & Young kooperiert. Es ist nicht klar, wie eine Exhumierung oder eine Autopsie um die Todesursache festzustellen dabei weiterhelfen können, die Gelder wiederzubeschaffen“, meinen die Anwälte der Witwe. Ganz auszuschließen sind mysteriöse Hintergründe wie dieser jedenfalls nicht.

Über die einst größte Handelsbörse für Digitalwährungen, Mt. Gox, hieß es einst, sie sei gehackt worden. In Wahrheit hatten sich mutmaßlich unbekannte Insider einfach an den Konten bedient. Mark Karpelès, der Chef von Mt. Gox, saß monatelang im Gefängnis und beteuerte seine Unschuld.

Ein Gericht in Tokio verurteilte ihn nichtsdestotrotz zu einer Bewährungsstrafe wegen der Manipulation von Firmenaufzeichnungen. Karpelès habe das Vertrauen der Nutzer von Mt. Gox missbraucht und seine Kenntnisse als IT-Ingenieur sowie seine Stellung ausgenutzt, heißt es im Urteil des Tokioter Gerichts. Von dem Vorwurf, Millionen unterschlagen zu haben, sprach das Gericht ihn aber frei.