Süd-Ost-Asien : Myanmars Währung stürzt ins Bodenlose

Die Krise in Myanmar lässt den Kurs der Landeswährung ins Bodenlose fallen. In den vergangenen vier Wochen hat der Kyat gegenüber dem Dollar rund 60 Prozent seines Wertes verloren. Die Notenbank veröffentlicht auf ihrer Internetanwendung keinen Wechselkurs mehr, auch viele Wechselstuben haben geschlossen, weil sie keine Dollar mehr auszugeben haben. Am Mittwoch gab die Regierung keine Lizenzen für die Einfuhr von Autos mehr aus, um Dollar zu sparen. Seit dem Militärputsch vom 1. Februar trudelt das einst reichste Land Südostasiens immer tiefer ins wirtschaftliche Chaos.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (UN) warnt vor „extremen Entbehrungen“, die die Ärmsten in den kommenden Monaten in Myanmar durchleiden müssten. „Das sind jene Menschen, die mehr als 70 Prozent ihres Haushaltseinkommens ausgeben müssen, um sich Essen zu kaufen. Irgendetwas wird da gestrichen werden müssen“, sagt Stephen Anderson, der Landeschef für das frühere Burma. In der Pandemie, auf die Myanmar nicht vorbereitet war, haben 80 Prozent der Haushalte bis zur Hälfte ihres Einkommens verloren. Seine Kollegen von der Arbeitsagentur der UN erklärten, Myanmar habe seit dem Coup schon mehr als 1,2 Millionen Arbeitsplätze eingebüßt. In diesem Jahr könnte eine weitere Million Stellen wegfallen.

Im August hatte die – von der Militärregierung besetzte – Notenbank noch versucht, den Kyat in einem Korridor mit einer Abweichung von 0,8 Prozent jeweils nach oben oder unten von ihrer Referenzrate zum Dollar zu halten. Am 10. September gab sie dieses Vorhaben auf, weil der Druck auf den Wechselkurs immer weiter zugenommen hatte. Offiziell gab sie für ihren Kurswechsel keinen Grund an, aber Analysten gehen davon aus, dass die Dollarreserven des Landes dahingeschmolzen sind. Daten der Weltbank zeigen, dass Myanmar schon Ende des vergangenen Jahres – also noch vor dem Militärputsch – nur noch 7,67 Milliarden Dollar an Reserven besaß.

Währung im freien Fall

Nun treibt der von Stunde zu Stunde immer teurere Dollar die Preise für Nahrungsmittel, insbesondere aber für das importierte Benzin immer weiter nach oben. Ein Sack Reis (48 Kilogramm) kostet mit 48 .000 Kyat (offiziell 22,27 Euro) gut 40 Prozent mehr als vor dem Putsch. Der Preis für Treibstoff hat sich verdoppelt. „Das wird die Generäle ins Mark treffen, weil der Kyat-Wechselkurs für sie ein Gradmesser für die Volkswirtschaft ist und ihnen damit auf die Füße fällt“, sagt Richard Horsey von der International Crisis Group.

Als das Militär im Februar die Macht an sich riss und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aus dem Amt verhaftete, wurden für den Dollar noch 1395 Kyat bezahlt. Anfang September lag der Kurs bei 1695 Kyat. Selbst der offizielle Kurs schoss in den vergangenen drei Wochen von 1627 Kyat je Dollar auf aktuell 1872 Kyat nach oben. Die wenigen, noch geöffneten Wechselstuben verlangten Mitte dieser Woche schon 2700 Kyat. Die Weltbank befürchtet, dass die Wirtschaftskraft von Myanmar in diesem Jahr um 18 Prozent schrumpfen wird.