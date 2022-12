Nach Twitter-Übernahme : Musk verkauft schon wieder Tesla-Aktien in Milliardenhöhe

Der Chef von Tesla, Twitter und einigen anderen Unternehmen, Elon Musk, hat sich zur Finanzierung des Kaufs des Kurznachrichtendienstes abermals von Anteilen am Elektroautohersteller im Milliardenwert getrennt. Zwischen dem 12. und 14. Dezember verkaufte er fast 22 Millionen Aktien für insgesamt knapp 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro), wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Pflichtmitteilung hervorgeht. Es war schon das vierte Mal in diesem Jahr, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen trennte, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.

Der Kurs der Tesla-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als die Hälfte gefallen und steht aktuell bei 156 Dollar. Musk ist infolgedessen auch nicht mehr der reichste Mensch der Welt – das ist inzwischen der französische Unternehmer Bernard Arnault, der den Luxuskonzern LVMH führt.

„Tesla hat scheinbar ein Nachfrageproblem“

Investoren werden wegen der Doppelrolle des 51 Jahre alten Musk bei Tesla und Twitter zunehmend unzufrieden, zumal der Elektroauto-Hersteller selbst einige operative Probleme hat. Das amerikanische Analysehaus Bernstein Research etwa rät derzeit zum Verkauf der Tesla-Aktien, nachdem das Unternehmen seine Preise in China und den Vereinigten Staaten habe senken müssen.

Tesla habe scheinbar ein Nachfrageproblem, schrieb Analyst Toni Sacconaghi. Er kürzte seine Schätzungen wegen der erwarteten Auswirkungen auf die Margen- und Gewinnentwicklung. Sacconaghi geht davon aus, dass im nächsten Jahr weitere Preiskürzungen notwendig werden. Sein neues Kursziel setzt er bei 150 Dollar.

Andere Analysten sind optimistischer, teilweise deutlich: So hält die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs einen Kurs von 235 Dollar für gerechtfertigt, was einem Plus von 50 Prozent zum aktuellen Niveau entspräche. Analyst Mark Delaney hat diesen Zielwert allerdings gerade erst von 305 Dollar herabgesetzt. Delaney bleibt von Teslas langfristigem Wachstumspotenzial überzeugt angesichts der Kostenstruktur und dem Vollangebot vom Fahrzeug über Aufladen, Speicher, Software bis zum Service. Auch Joseph Spak von der Royal Bank of Canada bleibt laut seiner jüngsten Studie „mitttel- bis langfristig positiv gestimmt“ und setzt dem Elektroauto-Pionier ein Kursziel von 225 Dollar.