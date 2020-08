Moody’s warnt : Deutsche Banken schleppen hohe Corona-Risiken mit sich

Einigen deutschen Banken drohen nach Einschätzung der Ratingagentur Moody’s erhebliche Risiken in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Die Moody’s-Analystin Christina Holthaus warnte am Montag vor Ausfallrisiken sowie Wertverlusten der Sicherheiten, also der finanzierten Immobilienprojekte. Die Corona-Krise drücke die Preise für Gewerbeimmobilien wie Hotels, Büros oder Einkaufszentren, was sich negativ auf den Wert der Sicherheiten in den Bankbilanzen auswirke.

Holthaus zufolge gehören die deutschen Banken in Europa zu den führenden Wettbewerbern am Markt für gewerbliche Immobilien. Neben den Großbanken sind viele Landesbanken auf diesem Markt besonders aktiv. Insbesondere die auf gewerbliche Immobilienkredite spezialisierten Institute seien in erheblichem Maße Risiken im Gewerbeimmobiliensektor ausgesetzt. Dazu zählen Spezialkreditinstitute wie Aareal Bank, Berlin Hyp, Deutsche Hypo oder Pfandbriefbank. Trotz der erheblichen Konzentration ihrer Kreditvergabe mildere ihr starkes Solvenzprofil diese Risiken zu einem gewissen Teil ab, so Holthaus. Zudem würden die staatlichen Hilfsprogramme helfen, die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Banken abzufedern.

Die Krise bereitet den Instituten aber schon Probleme, wie die Zahlen zum zweiten Quartal belegen. Obwohl die Aareal Bank im zweiten Quartal ihre Risikovorsorge mehr als verdoppeln musste, konnte sie sich knapp über der Gewinnschwelle halten. Auch für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand des Wiesbadener Immobilienfinanzierers ein positives Betriebsergebnis. Das große Hotelportfolio und das hohe Engagement in Italien gelten in der gegenwärtigen Corona-Krise als die Schwachstellen der im M-Dax notierten Aareal Bank. Auch die Berlin Hyp und die Pfandbriefbank mussten ihre Rückstellungen für Kreditausfälle deutlich aufstocken, konnten aber Gewinne ausweisen.

Anstieg notleidender Kredite

Zur Entwarnung sieht die Moody’s-Analystin Holthaus keinen Anlass: „Je nach Dauer der Krise rechnen wir damit, dass Zahlungsaussetzungen, Ausfälle und abnehmende Sicherheitenniveaus zu einer Verschlechterung der Aktivaqualität, einem Anstieg der notleidenden Kredite, einem höheren Risikovorsorgebedarf und zu geringeren Erträgen führen werden.“

Das Gesamtvolumen der gewerblichen Immobilienkredite in der Europäischen Union belief sich im vergangenen Jahr auf geschätzt rund 1,6 Billionen Euro, wovon nach Angaben von Moody’s 27 Prozent auf deutsche Institute entfielen. Am anfälligsten innerhalb der Gewerbeimmobilienbranche seien die Sektoren Hotel, Non-Food-Einzelhandel und Büroflächen. Während die Reisebranche stark von den Reisebeschränkungen und Abstandsregelungen betroffen ist, leiden Büroimmobilien unter dem Trend zum Homeoffice. Die Nachfrage nach Büroflächen könnte künftig gedämpft werden, da die Unternehmen sich zusehends auf Telearbeit einstellten, erwartet Holthaus.

Moody’s rechnet für das laufende Jahr mit einem Anstieg der Ladenschließungen und Insolvenzen, wodurch Kreditrückzahlungen in diesen Teilbereichen gefährdet sind.