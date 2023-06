Das Angebot an neuen Mittelstandsanleihen war lang nicht mehr so groß. Aber auch die Probleme vieler Emittenten waren lange Zeit nicht mehr so zahlreich.

Dass Aktien und Anleihen zwei verschiedene Dinge sind, ist wohl bekannt. In einem Fall wird man Miteigentümer eines Unternehmens, in dem anderen leiht man ihm Geld. Und während man sich an Staaten oder staatlichen Organisationen nicht beteiligen kann, kann man ihnen immerhin Geld leihen. Für Aktien bekommt man mit Glück jedes Jahr eine Dividende, für Anleihen im einfachsten Fall einen festen Zins. Und während man die Aktie verkaufen muss, um – mit etwas Glück – sein Geld zurückzubekommen, gibt es dieses bei Anleihen – im einfachsten Fall – nach einer gewissen Zeit automatisch zurück (ebenfalls mit ein wenig Glück).

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Glück haben muss man bei Anleihen aber auch, wenn man diese überhaupt bekommen will. Da gibt es viele Hindernisse: riesige Mindestanlagesumme etwa oder regulatorische Hürden wie heutzutage bei den meisten Anleihen in Dollar. Vor allem aber läuft der wesentliche Teil des Geschäfts im Gegensatz zu dem mit Aktien nicht über Handelsplätze. So kommt es, dass es eine Reihe von Anleihen zwar gibt – aber nicht für jeden. „Wenn wir eine Anleihe brauchen, setzen wir uns mit einer Bank in Verbindung und sagen: Wir brauchen diese Summe und eine Bonität wie dieser oder jener Emittent und dann wird die Anleihe für uns gebaut“, erzählt ein Mitarbeiter eines Versorgungswerks. Diese Anleihen tauchen dann als Emission des Emittenten auf, sind aber nicht verfügbar. Das kann auch schon mal Anleihen in der hier abgedruckten Emissionstabelle betreffen.