Miteigentum : Alternative zum eigenen Ferienhaus

Aktualisiert am

Das eigene Ferienhaus ist für viele ein Traum. Doch die Kosten sind hoch. Ein neues Konzept will die Ferienimmobilie wieder attraktiver machen.

Traum an der Ostsee: Reetgedeckte Ferienhäuser auf der Insel Poel. Bild: dpa

Die eigene Ferienimmobilie ist ein Traum, den viele Deutsche träumen. In Umfragen äußert regelmäßig bis zu jeder zweite Teilnehmer diesen Wunsch. Tatsächlich aber besitzt nur jeder fünfzigste eine Ferienimmobilie. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der Erwerb ist oft mühselig, das Gefühl, gezwungen zu sein, diese auszulasten, macht aus dem Traum oft eine Last.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Insgesamt ist die Ferienimmobilie im alleinigen Besitz eine ineffiziente Anlageklasse“, sagt auch Nikolaus Thomale, einer der Gründer von MYNE Homes. Auch das „Timesharing“, das etwa Ende der 70er-Jahre in Deutschland Einzug hielt, macht viele am Ende nicht glücklich. Klagen über dubiose Praktiken im Verkauf, einen schwierigen Wiederverkauf der Teilzeitwohnrechte, mangelnde Verfügbarkeit geeigneter Urlaubsunterkünfte in der Hochsaison, aber auch eine mangelnde Attraktivität der Objekte sind Klagen, die häufig zu hören sind. Wer etwa im Internet danach sucht, findet eher negative Berichte und Anwälte, die unzufriedene Kunden vertreten.