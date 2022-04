Geldanlage : Mit Papiergold gegen die Kriegsangst

Die Indexfonds ETF und ihr Pendant ETC sind schwer in Mode. Wie können Privatanleger damit ihr Geld in Edelmetalle investieren? Ein Vergleich von Kosten und Wertentwicklung.

Es ist eine Kombination aus Angst und Wohlstand, die zur Geldanlage in Gold führt. So jedenfalls sagt es Jeff Currie, Goldfachmann der Investmentbank Goldman Sachs. Kein Wunder, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Unsicherheit den Goldpreis kräftig steigen ließ. „Der Ukraine-Krieg hat einmal mehr die Eigenschaft von Gold als sicherem Hafen in Krisenzeiten unterstrichen“, sagt Frank Schallenberger, Analyst der Landesbank Baden-Württemberg. Anfang März näherte der Preis sich kurz sogar seinem historischen Höchststand von 2075 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) vom August 2020. Immer wieder allerdings drücken Signale vor allem der amerikanischen Notenbank für eine Straffung der Geldpolitik den Preis auch wieder nach unten. So paradox es vielleicht klingt: Die Angstwährung Gold leidet unter der Angst vor steigenden Zinsen.

Vielen Privatanlegern erscheinen diese kurzfristigen Schwankungen des Goldpreises allerdings ohnehin weniger relevant. Für sie ist Gold so etwas wie eine Versicherung für den Fall, dass schlimmste Befürchtungen eintreten. Sie schielen weniger auf einen kurzfristigen Spekulationsgewinn. Physisches Gold ist dabei für sie das Anlageobjekt der Wahl: insbesondere wegen der Aussicht, auch in schwierigen Zeiten jederzeit auf ihre Barren und Münzen zugreifen zu können. Allerdings hat physisches Gold auch Nachteile: Man braucht einen Tresor oder ein Bankschließfach oder muss es wirklich gut verstecken. Die Polizei berichtete unlängst sogar von einem Fall, bei dem einer älteren Dame von Einbrechern daheim sämtliche Wände aufgestemmt wurden, während sie in der Oper war – weil sie einem Opernfreund erzählt hatte, dass sie dort ihre Goldbarren aufbewahrt.