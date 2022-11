Infrastruktur fürs Depot : Mit Netzen, Trassen und Pipelines das Depot vor Inflation schützen

Aktualisiert am

Investitionen in Infrastruktur können das Vermögen gegen Inflation und Krisen schützen. Doch sind durch globale Konflikte und Staatseingriffe neue Risiken für den Sektor entstanden. Welche Fonds eignen sich für Privatanleger und was ist zu beachten?

Stütze der Gesellschaft: Mobilfunkmast in Mecklenburg-Vorpommern Bild: dpa

Die spektakuläre Zerstörung der Erdgaspipeline Nord Stream 2, die Sabotage des Funknetzes der Deutschen Bahn oder Chinas Griff nach dem Hamburger Hafen haben gezeigt, wie wichtig Infrastruktur für das Gemeinwohl ist – und wie empfindlich viele Einrichtungen gegen Angriffe sind. Gleichzeitig rücken Investitionen in die Infrastruktur wegen hoher Inflation und der Gefahren für die Konjunktur in den Blick von Anlegern. Denn Unternehmen aus Energie, Transport, Kommunikationsnetze und Gesundheit gelten gerade in Krisenzeiten als robust, weil ihre Produkte und Dienstleistungen ständig benötigt werden.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft.

Anders als auf Reisen oder Luxusgüter können die Kunden auf Strom, Wasser oder medizinische Versorgung nämlich selbst für kurze Zeit kaum verzichten. Daher können Anbieter von wichtiger Infrastruktur ihre Preise und Umsätze auch in schweren Zeiten stabil halten. Manche dieser Anbieter können ihre Preise sogar im Gleichschritt mit der Inflationsrate erhöhen, weil das mit den Kunden vertraglich vereinbart wurde. Auch Privatanleger können versuchen, davon zu profitieren, indem sie Aktien von Infrastrukturunternehmen kaufen oder Anteile an Fonds, die auf Infrastrukturanlagen spezialisiert sind. Worum geht es, und worauf ist zu achten?