Paris überholt London : Mit Luxus an die Börsenspitze

Paris überholt London als wichtigsten Börsenplatz in Europa. Frankfurt verliert als Dritter den Anschluss. Größter Aufsteiger ist die Börse in einem anderen Land.

Die Börsenlandschaft in Europa hat sich neu sortiert. Vor fünf Jahren waren noch die in London notierten Unternehmen dominierend. Auf fast 4 Billionen Euro Börsenwert kamen die dortigen Unternehmen und erst mit weitem Abstand dahinter die Börsen Paris und Frankfurt mit je rund 2,5 Billionen Euro. Diese Woche hat Paris nun erstmals die Londoner Börse überholt.

Gut 2,83 Billionen Euro waren die Unternehmen an der Pariser Börse am Dienstag wert. Nur noch 2,81 Billionen Euro waren es an der London Stock Exchange. Am Mittwoch wechselte die Führung sich ab. Deutschland ist indes zurückgefallen und kommt noch auf 2,1 Billionen Euro Börsenwert der hierzulande notierten Unternehmen - knapp vor der Schweiz, die zwischenzeitlich Deutschland sogar überholt hatte. Zum Vergleich: Die Vereinigten Staaten kommen auf 43 Billionen Euro, China auf 10, Japan auf 5,3 und Indien auf 3,4 Billionen Euro.