Populärer ETF : MSCI World im Krisencheck

Die Wall Street in New York Bild: AP

Kein Börsenbarometer hat in den vergangenen Jahren eine solche Erfolgsgeschichte erlebt wie der MSCI World. Der Index ist zwar noch immer nicht so bekannt wie der deutsche Dax oder der amerikanische Dow Jones. Doch gerade viele junge Anleger haben ihn unlängst für sich entdeckt. Das hat damit zu tun, dass er das zu verkörpern scheint, wonach die Anleger suchen: Er setzt auf rund 1500 Aktien aus insgesamt 23 Staaten und sorgt so dafür, dass sich das Geld der Anleger über die Welt verteilt. Das macht aus dem Index streng genommen zwar keinen waschechten Weltaktienindex, weil er beispielsweise Schwellenländer außen vor lässt. Aber der MSCI World kommt dem Idealbild schon recht nahe.

Dennis Kremer Redakteur im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In diesem Jahr allerdings muss der Index sein erste große Bewährungsprobe seit vielen Jahren bestehen. Der Krieg gegen die Ukraine, die Inflation und wirtschaftliche Sorgen beschäftigen die Börsen. Seit Jahresanfang hat der MSCI World zwölf Prozent an Wert verloren: Das ist zwar immer noch besser als beispielsweise der Dax (siehe Grafik), aber dennoch ein Verlust, wie er seit Jahren nicht vorgekommen ist. Anlass genug also für einen Krisencheck. Ist ein Investment in den MSCI World, das die F.A.S. oft empfohlen hat, nach wie vor sinnvoll?