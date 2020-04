F.A.S.-Börsenspiel : 3913 Prozent Gewinn in 10 Jahren

An Ostern hat die neue Saison in unserem Börsenspiel begonnen, in der vierten Folge heißt es wieder: „Schlag den Meck“. Wer macht mehr aus 25000 Euro? Wer ist besser, der F.A.S.-Redakteur mit echtem Geld oder die Leser mit ihrem virtuellem Konto? Da die Märkte in diesen Tagen so unübersichtlich sind wie selten, scheint es geboten, jemanden um Rat zu fragen, der bereits bewiesen hat: An der Börse lässt sich ein Vermögen machen.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Christian Ludwig ist so ein Mann, der gleich in der ersten Saison unseres Spiels einen Volltreffer gelandet hat; ein Deutscher mit Erstwohnsitz in New York, wo seine Frau eine Professur hat, während er, „nach dem täglichen F.A.Z.-Studium“, mit Aktien Geld verdient und mit dem Gewinn Gutes tut. „Mit der Lohnarbeit habe ich abgeschlossen“, sagt Ludwig. „Objektiv betrachtet bin ich reich, auch wenn Reichtum nicht mein vorrangiges Lebensziel war und ist.“