Luxuskonsum : Die Reichen machen einfach weiter

Aktualisiert am

Paris, Anfang Oktober, die Sonne scheint, der Finanzchef des weltweit größten Luxuskonzerns LVMH wirkt zufrieden. Kein Wunder: Champagner sei gefragt wie lange nicht, ebenso teure Kleidung und Lederwaren. Zu seinem Unternehmen gehören Marken wie Louis Vuitton, Dior oder Bulgari. In Europa hätten in den vergangenen Monaten besonders die Deutschen und die Briten kräftig zugeschlagen.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Und das, obwohl die Stimmung weltweit eher gedämpft ist. Exakt am selben Tag hatten mehrere Tausend Kilometer entfernt, in Washington, ranghohe Ökonomen des Internationalen Währungsfonds vor den trüben Aussichten für die Weltwirtschaft gewarnt. Doch Energiekrise und Inflation hin oder her, die Zahlen zeigen: Die Reichen haben weiterhin Lust auf Luxus und Glamour.