Gerangel bei Fluggesellschaft : Kühnes Hofmarschall für die Lufthansa

Mit reichen älteren Herren, die einen Gefallen an der Deutschen Lufthansa finden und eifrig Aktien erwerben, haben der Konzern und sein Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Ludwig Kley in den vergangenen Jahren ordentlich Erfahrungen gesammelt. Erst trat der Unternehmer Heinz Hermann Thiele auf, dann der 85 Jahre alte Logistiker Klaus-Michael Kühne. Dieser hat mittlerweile eine Beteiligung von 17,5 Prozent aufgebaut und könnte bald an die Marke von 20 Prozent heranrücken.

Der Milliardär Kühne macht deutlich, dass er nicht bloß stiller Teilhaber sein will. Einst hatte Thiele der Lufthansa bange Wochen beschert, als er offenließ, ob er dem staatlichen Corona-Rettungspaket seinen Segen geben würde. Am Ende stimmte er zu. Nach seinem überraschenden Tod im Februar 2021 trennten sich die Erben wieder von der Lufthansa-Beteiligung. Kühne wiederum pocht nun auf Mitsprache und will seinen Vertrauten Karl Gernandt im Aufsichtsrat platzieren. Diesen Wunsch kann und will die Lufthansa ihrem größten Aktionär nicht abschlagen.